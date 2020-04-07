Huawei'nin katlanabilir telefonu Mate Xs, 8 Nisan'da satışa sunulacak Huawei'nin en yeni teknolojileriyle dolu katlanabilir telefonu Huawei Mate Xs, 8 Nisan 2020'de Online Huawei Mağazası'nda satışa sunulacak.

Huawei'nin en yeni teknolojileriyle dolu katlanabilir telefonu Huawei Mate Xs, 8 Nisan 2020'de Online Huawei Mağazası'nda satışa sunulacak.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei Mate Xs, yeni mekanik menteşe tasarımı ile etkinleştirilen 8 inç dışa katlanan ekranla gerçek bir FullView deneyimi sunuyor. İlk olarak Huawei Mate X'te yer alan Falcon Wing tasarımı, iki modda kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sunarken ekranı güçlendirmek için mükemmel bir uyum içinde çalışıyor.

Katlanmış hali ile Huawei Mate Xs, 6,6 inç ana ekrana ve 6,38 inç ikincil ekrana sahip güçlü bir çift ekranlı akıllı telefon moduna geçiyor. Açıldığında, rakipsiz iş üretkenliği ve oyun performansı için rakipsiz bir görüntüleme deneyimi sunan 8 inçlik bir tablet haline geliyor.

Huawei Mate Xs, katlanabilir form faktörü için tasarlanmış Flying Fish Fins Soğutma Sistemi içeriyor. Bu benzersiz soğutma sistemi, cihazla birlikte katlanmasına ve düzgün, etkili soğutma için tüm yüzey alanını kaplamasına izin veren mikroskobik yarıklara sahip esnek grafenden üretildi.

Özellikle Huawei Mate Xs'in ince form faktörü için tasarlanan 5G anten sistemi, Huawei'nin telekomünikasyon teknolojisindeki uzmanlığını gösteriyor. Uzun bir Ar-Ge sürecinin sonucu olarak tasarımı yapılan anten, Huawei Mate Xs'de yüksek hızlı, istikrarlı bağlantı sağlıyor.

Lider performans ve 5G bağlantısı

Açıklamaya göre, Kirin 990 5G ile güçlendirilen Huawei Mate Xs, Huawei'nin en gelişmiş yonga setinin tüm gücünden yararlanıyor. SoC, 2,86GHz çekirdek saatinde çalışan iki süper boyutlu özel Cortex-A76 çekirdeği, iki büyük özel Cortex-A76 çekirdeği ve dört küçük Cortex-A55 çekirdeği içeren sekiz çekirdekli bir CPU içeriyor.

Grafik işleme, Huawei mobil cihazlarındaki en güçlü GPU olan 16 çekirdekli Mali-G76 GPU tarafından gerçekleştirilirken, yapay zeka iş talepleri Huawei'nin da Vinci mimarisi üzerine inşa edilen NPU tarafından destekleniyor.

Kirin 990 5G SoC, daha iyi verimlilik ve daha az ısınma ile aynı anda güçlü performans ve 5G bağlantısı sunmasını sağlayan entegre bir 5G modem içeriyor. Böylece 2G, 3G, 4G ve 5G NSA ve SA'yı destekleyen SoC, tam 5G spektrumunu ve 5G + 4G Çift SIM Kart Bekleme modunu destekleyerek dünyanın her yerindeki her şebekede çalışma garantisi veriyor.

Huawei'nin en iyi kamerası

Huawei'nin sınıfının en iyisi kamera sistemlerini seçme mirasına devam eden HUAWEI Mate Xs, gerçek bir amiral gemisi kamera sistemi ile donatıldı. Kenar çubuğu boyunca dikey bir diziye yerleştirilen SuperSensing Leica Quad Kamera sistemi, 40MP ana kamera (geniş açılı, f/ 1.8), 16MP ultra geniş açılı kamera (f/ 2.2), 8MP telefoto kamera (f/ 2.4, OIS) ve 3D Derinlik Algılama Kamerası içeriyor. Kamera sistemi, süper sabit çekimler ve 30X'e kadar hibrit zoom için OIS ve AI Görüntü Sabitleme kombinasyonunu destekliyor. Yeni kamera seti, düşük ışıklı ortamlarda inanılmaz fotoğraflar çekmek için 204800'e kadar ISO desteği sunuyor.

Huawei Mate Xs, selfie kategorisinde devrim yaratarak, kullanıcıların geleneksel olarak yalnızca cihazın arkasından çekilen görüntülerde fayda sağlayacak olan dörtlü kamera sisteminden, tam olarak faydalanmasını sağlıyor. Bununla birlikte, Huawei Mate Xs tersine çevirerek, tüketiciler ikincil ekranı selfie çekimleri için kullanabilecekler.

Windows ile Android arasındaki sınırlar kalkıyor

Huawei Mate Xs, kenar çubuğundaki bir düğmeyle isteğe bağlı olarak açılabilen fiziksel bir kilit ile sabitlenen kat yeri sayesinde çok daha büyük bir dijital tuval haline dönüşüyor. Bu, kullanıcıların deneyimi kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirmeleri için daha fazla alan sunuyor.

Katlanabilir telefon, iki uygulamanın yan yana görüntülenmesini ve birbiriyle etkileşim kurmasını sağlayan Çoklu Pencere özelliğini destekliyor. Metin, resim ve belgeler, içeriği bir uygulamadan diğerine sürükleyip bırakmak kadar kolay bir şekilde aktarılıyor.

Ekranın altında bulunan bir dock, kullanıcılara hızlı başlatma için uygulamalar atamalarını sağlayan bir alan yaratıyor. İki uygulama aynı anda açık olduğunda, kullanıcılar Yüzen Pencere özelliğini kullanarak üçüncü bir uygulamayı başlatabiliyor; bu uygulama, mevcut uygulamalardan çıkmadan kısa mesajlara yanıt vermek gibi küçük görevlerin üstesinden gelmek için kullanılabiliyor.

Huawei Mate Xs aynı zamanda Huawei'nin Multi-screen Collaboration (Çoklu Ekran Paylaşımı) özelliğini de destekliyor. Bu özellik Windows ve Android cihazlar arasındaki sınırları ortadan kaldırıyor. Bu devrim niteliğindeki çoklu ekran paylaşımı özelliğiyle, kullanıcılar, Huawei Mate Xs ve Huawei MateBook arasında kolayca dosya transferi yapabiliyor ve iki sistemi tek bir ekrandan kontrol edebiliyor.

Kaynak: AA