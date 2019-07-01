Huawei'nin Katlanabilir Telefonu Mate X, Son Test Aşamasına Geçti

Eylül'de piyasaya sürüleceği söylenen Huawei Mate X'in şu anda son test aşamasında olduğu belirtildi. TechRadar'a röportaj veren Huawei'nin Avrupa Başkanı Walter Ji, net çıkış tarihi de dâhil olmak üzere cihazın şu an için 'son düzlükte' olduğundan başka bir bilgi vermedi.

İyi haberlerden biri de Huawei Mate 20 X 5G'nin bu ay içerisinde Avrupa'da piyasaya sürülecek olması. İlk olarak Birleşik Krallık'ta satışa sunulacak olan cihaz, ülkede uygulanan Huawei yasağına ara verilmesine sebep olacak.

Ji, Mate 20 X 5G'nin de tam olarak net bir çıkış tarihi, fiyatı veya hangi ağlara bağlanabileceği bilgilerini vermedi. Cihazın şu an için hangi ülkelerde satışa çıkacağı da bilinmiyor.