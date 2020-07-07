Huawei'nin Kapaklı Katlanabilir Telefon Tasarımı Ortaya Çıktı Huawei'den akıllı telefon piyasasını değiştirecek yeni bir telefon geliyor gibi gözüküyor. Şirket yakında kapaklı katlanabilir telefon ile karşımıza çıkabilir.

Huawei'den akıllı telefon piyasasını değiştirecek yeni bir telefon geliyor gibi gözüküyor. Şirket yakında kapaklı katlanabilir telefon ile karşımıza çıkabilir. İşte Huawei'nin kapaklı katlanabilir telefon tasarımı.

Huawei Kapaklı Katlanabilir Telefon Tanıtabilir

Huawei 15 Ağustos 2019 yılında CNIPA (Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi) ile yeni bir katlanabilir telefon tasarım patenti aldı ve bu patent 7 Temmuz 2020'de yayınlandı. Patente göre cihaz içe doğru katlanacak ve kapaklı olacak.

Yine patente göre, telefonun üst kısmındaki çentikte bir selfie kamera yer alacak. Özellikle, çentik normal akıllı telefonlara kıyasla biraz kare olacakmış gibi görünüyor.

Cihazın sağ tarafında ses ayar tuşları ve ardından kırmızı renkli bir güç tuşu var. Sol tarafta ise herhangi bir şey yok. Üst tarafta bir kulaklık jakı var gibi görünmekte. Alt tarafta ise bir USB C Tipi bağlantı noktası, bir sim kart yeri ve bir hoparlör ızgarası var.

Cihazın isminin ne olacağı ve ne zaman tanıtılacağına dair herhangi bir bilgi bulumuyor. Detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Huawei hakkında hazıladığımız haberlere ve özel içeriklere buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir