Huawei'nin Gövde Gösterisi Yaptığı Sevkiyat Rakamları Sunumu

Çinli teknoloji devi Huawei, bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı yaptırım kararlarıyla uğraşırken diğer yandan da olağan ticari yaşamına devam ediyor. Yeni akıllı telefon modellerini piyasaya süren Huawei, Amerika'nın yaptırım kararlarına karşı adeta güç gösterisi yaptığı son sevkiyat rakamlarını açıkladı.

Çin'in en büyük kenti Şanghay'da düzenlenen Mobil Dünya Konferansı (MWC) etkinliklerinde gösterişli bir sunum yapan Huawei, sadece son 85 gün içerisinde 10 milyon Huawei P30 sevkiyatı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu sevkiyat değerleri, Huawei P20'nin 10 milyona ulaşma süresinden 65 gün daha kısa. Bu da Huawei'nin hala satışlarını tam gaz sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

Sunumu yapan Huawei Ürün Grubu Başkanı He Gang, 2019 yılının ilk 149 gününde 100 milyon sevkiyatı aştıklarını belirterek, geçtiğimiz yıl bu sürenin 198 gün sürdüğünü ifade etti.

Huawei'nin açıklamalarına ek olarak bağımsız bir pazar araştırma şirketi olan Gartner, 2019 yılının ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon satışlarında ciddi bir düşüş olduğu ancak Huawei'nin bu düşüşten etkilemediği ve Samsung'dan sonra dünyanın en çok akıllı telefon satışı yapan ikinci şirket olduğu açıklanmıştı. Bu sonuçlar yorumlandığı zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin almış olduğu yaptırım kararının, potansiyel müşteriler için şimdilik beklenen etkiyi yaratmadığını söylemek mümkün görünüyor.

Huawei, Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı kararın kendilerine maddi açıdan zarar vereceğıni biliyor. Ancak şirket, ilerleyen dönemlerde bu zararın etkilerinin yok olacağına ve hedeflere kısa sürede ulaşılacağına olan inancını yitirmiyor.