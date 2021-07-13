Huawei'nin "Gelecek için Tohumlar 2021" programı başvuruları başladı

Huawei'nin küresel sosyal sorumluluk programı "Gelecek için Tohumlar 2021"e başvurular 12 Ağustos'a kadar devam ediyor.

Huawei'nin küresel sosyal sorumluluk programı "Gelecek için Tohumlar 2021"e başvurular 12 Ağustos'a kadar devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei'in teknoloji ve kültür alanındaki sosyal sorumluluk projesi "Gelecek için Tohumlar", her yıl bilişim alanında eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik olarak uygulanan sertifikalı bir eğitim programı olarak öne çıkıyor. Program, 2008 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen iki haftalık Çin ziyareti olarak uygulanıyordu. Ancak program, salgın nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çevrimiçi olarak uygulanıyor.

Eğitim içeriği de zenginleştirilen "Gelecek İçin Tohumlar", bu yıl beş gün yerine sekiz gün olarak gerçekleştiriliyor. Türkiye'den katılan öğrenci kontenjanının 40'tan 50'ye yükselmesi de bu yıla özel bir diğer yenilik oluyor.

İçeriği tamamen İngilizce olan Gelecek İçin Tohumlar 2021 programına başvurular, 9 Temmuz Cuma günü başladı ve 12 Ağustos Perşembe gününe kadar devam edecek. Programa dahil olmak isteyen üniversite öğrencileri http://www.seedsforthefutureturkiye.com/ web sitesinden kayıt olabiliyorlar.

Oluşturulan jüri, adayların seçimini akademik performanslarına, İngilizce dil yeterliliklerine ve bilgi teknolojileri alanındaki motivasyonlarına göre gerçekleştirecek.

Ağustos ayı sonunda seçim süreci tamamlandıktan sonra, programa katılmaya hak kazanan öğrenciler duyurulacak ve 10 Eylül'de yapılacak açılış törenine davet edilecek. 10 Eylül'de başlayacak olan "Gelecek İçin Tohumlar 2021", 23 Eylül'de sona erecek. Programın temel eğitim içeriği ise 5G, yapay zeka, bulut bilişim ve Huawei Mobil Servisleri'nden oluşacak. Katılımcılar ayrıca, Çin kültürünün tanıtıldığı derslere de dahil olabilecek. Huawei, Gelecek İçin Tohumlar programını 2008'den bu yana, 100'den fazla ülkede gerçekleştiriyor. Programa bugüne kadar 130 ülkeden 8 bin 774 katılımcı dahil oldu.

"Türk gençliğine katkı sağlamayı önceliğimiz olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Liangdongbo, "Türk gençleri teknoloji konusunda çok yetenekli. Bizler de bu tür programlarla onlara daha fazla destek olmak istiyoruz. Programa dahil olacak öğrenciler, nesnelerin interneti, bulut bilişim ve 5G teknolojileri gibi konularda, her biri alanlarında son derece başarılı olan uluslararası uzmanlardan eğitim alma şansına sahip olacaklar. Sınavları geçen ve kursları tamamlayan öğrenciler, dünya çapında geçerli bir Huawei sertifikasına da sahip olacaklar. Bu tarz desteklerin artmasıyla, Türkiye'nin bilişim ekosisteminin yakın gelecekte daha da rekabetçi bir hale geleceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol