Huawei'nin Ekrana Gömülü Kameralar Konusunda Ne Kadar İlerlediğini Gösteren Patent

Oppo, ilk ekrana gömülü kamerasını Şangay'da gerçekleşen Mobil Dünya Konferansı'nda tanıtmıştı. Oppo'nun haricinde Vivo ve Xiaomi'nin de prototipleri olduğu biliniyordu. Yeni elimize geçen bilgilere göre Çinli teknoloji devi Huawei de ekrana gömülü kameralar konusunda ciddi bir çalışma içerisinde.

Yeni teknolojiye sağlam bir şekilde hazırlandığını belli eden Huawei, ekrana gömülü kamera teknolojisinin kullanılacağı alan için onlarca çözüm hazırladı. Şirket, patentte bulunan görsellerden birinde kameranın bulunduğu kısımda arama sırasında saat belirdiğini gösterirken arama uygulamasına dair bilgilerin de belirtilen alana yerleştirildiği görülebiliyor.

Patentlerin ortaya çıkardığı diğer ilginç noktaysa kameranın pozisyonu oldu. Oppo, ekrana gömülü kamerasını telefonun üstünde merkeze yerleştirirken Huawei, kamerasını cihazın sol üst köşesine konumlandırmış durumda.

Huawei'nin söz konusu teknolojinin kullanımı konusunda ne kadar ilerleme kaydettiği bilinmiyor ancak şirketin böyle bir teknolojinin kullanımı için arayüz tasarlamış olması, ekrana gömülü kamera teknolojisinin bir 'hayal'den fazlası olduğunu gösteriyor.