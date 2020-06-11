Huawei'nin "Çoklu Ekran Paylaşımı", Windows ve Android uyumunu artırıyor
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Huawei'nin "Çoklu Ekran Paylaşımı", Windows ve Android uyumunu artırıyor

Huawei'nin Çoklu Ekran Paylaşımı (Multi-screen Collaboration) teknolojisi, Windows ve Android arasındaki uyumu üst düzeye çıkartıyor.

Huawei'nin
11.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:40

Huawei'nin Çoklu Ekran Paylaşımı (Multi-screen Collaboration) teknolojisi, Windows ve Android arasındaki uyumu üst düzeye çıkartıyor.

Huawei açıklamasına göre, telefon ekranının doğrudan masaüstünde ayrı bir masaüstü gibi görüntülenmesini ve kullanılmasını sağlayan Huawei'ye özel teknoloji, bilgisayar ve cep telefonu kullanımını değiştiriyor.

Çoklu Ekran Paylaşımı, yalnızca dizüstü bilgisayar ile akıllı telefon arasında dosya aktarımını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda dizüstü bilgisayar ile akıllı telefon arasında bir iş birliği de gerçekleştiriyor.

Huawei, Windows ve Android sistemlerinin arasındaki engelleri ortadan kaldırarak cihazların birbirine bağlanması ile iş verimliliğinde yüksek performans gösteriyor. Aynı zamanda, klavye, kamera, mikrofon ve fare gibi dizüstü bilgisayar aksesuarları Huawei akıllı telefonun çevre birimleri olarak da kullanılabiliyor ve daha rahat bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Bu yeni özelliklerle, Huawei MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran ara yüzü, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Bu özellik sayesinde çalışırken telelefonu sürekli elinize alarak yaşanan vakit kaybını ortadan kaldırılabiliniyor.

Açıklamaya göre, dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği sistem, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor. Bu yeni teknoloji, Kirin 980 ve üzeri işlemcili, EMUI 10 ve üzeri yüklü modeller EMUI 10 yüklü Huawei telefonlar ile birlikte Huawei Share özellikli ve PC Manager 10 ve daha üst sürümleri yüklenen MateBook modellerinin tamamında çalışıyor.

Çoklu ekran iş birliği işlevi ile Huawei telefonları ve dizüstü bilgisayarları arasında kesintisiz bağlantı kurmanın 3 yolu bulunuyor.

Kullanıcılar "NFC bağlantı, QR kod ile bağlantı ve Bluetooth ile bağlantı" yöntemlerden kendilerine uygun olanı seçebiliyor.

Telefon görüşmeleri PC üzerinden yapılıyor

Çoklu Ekran İş birliği bağlantısı kurulduktan sonra telefon aramaları doğrudan dizüstü bilgisayar üzerinden cevaplanabiliyor. Kullanıcının telefonuna geçmesi gerekiyorsa, bildirim paneli üzerinde, cihaz bağlantısına dokunmasına yeterli oluyor.

Ekran kaydı

Açıklamada yer alan bilgilere göre, telefonu sallayıp, 5 saniye içerisinde NFC algılama alanı olan Huawei Share simgesine dokundurulduğunda telefon geçerli ekranı kaydetmeye başlıyor. Kaydı durdurmak için telefon ekranındaki kayıt tuşuna dokunmak yeterli oluyor. Kaydedilen içerik otomatik olarak Galeri'de saklanırken, maksimum tek kayıt süresi 60 saniye olarak belirlendi.

-Tüm ekosistem içinde kesintisiz iş birliği

Tüm bu işlemleri yapabilen Huawei çoklu ekran iş birliği işlevi, aynı zamanda Huawei cep telefonu ve PC arasındaki pano kullanımını da eşitliyor. Böylece kullanıcılar, cep telefonları üzerinde kopyaladıkları bir içeriği PC'lerindeki bir içeriğe yapıştırabiliyor. Tam tersi olarak Huawei dizüstü bilgisayar üzerinden kopyalanan içerik doğrudan cep telefonu içerisindeki istenilen yere de yapıştırma imkanı sunuluyor.

Çoklu ekran iş birliği özelliği, "Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei Mate 30, Huawei Mate 30 Pro, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei Mate Xs, Huawei Nova 5T, Huawei MateBook D 15, Huawei MateBook D 14 ve Huawei MateBook 13" cihazlarında destekleniyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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