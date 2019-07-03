Huawei'nin CEO'su Trump'a Rest Çekti: Geri Adım Atılması Önemli Değil

Aylardır devam eden ABD ve Çin arasındaki ticari savaştan en çok etkilenen firma olan Çinli Huawei'nin akıllı telefon piyasasındaki geleceği için Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 oldukça büyük bir önem arz ediyordu. Bu zirvenin sonucu nispeten Huawei'nin istediği gibi gelişti ve ABD Başkanı Donald Trump, şirkete uygulanan yaptırımların yumuşayacağını ifade etti.

İki ülke arasındaki uzlaşmanın ve Trump'ın geri adım atmasının sebepleri arasında Google ve Intel'in de aralarında bulunduğu ABD menşeili şirketlerin bu kararı eleştirmesi de bulunuyor. Bu şirketlerin, ABD yönetiminin aldığı kararı eleştirmesinin sebebi ise en büyük alıcılarından bir tanesi kaybetmesiydi.

Görünen o ki Trump'ın Huawei üzerindeki yaptırımların yumuşayacağını söylemesi Huawei tarafında çok büyük bir etki yaratmamış. Şirketin CEO'su Ren Zhengfei, Financial Times'a verdiği röportajda Trump yönetiminin aldığı kararın şirket üzerinde çok fazla bir etkisinin olmayacağını dile getirdi.

ABD tarafından uygulanan ambargonun şirketin yararına olduğunu söyleyen Zhengfei, başta ABD olmak üzere dışa olan bağımlılıklarını minimum seviyeye indirmeyi planladıklarını söyledi. Zhengfei, ayrıca ambargo sonrası çalışanların daha fazla çalışmaya başladıklarını da dile getirdi.

Sonuç olarak bakıldığında ABD, Huawei üzerindeki ambargoyu yumuşatma yoluna gitmiş olsa da Huawei, gelecekteki zorluklara da hazırlıklı olmak için garantili davranmayı seçiyor.