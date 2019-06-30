Huawei'nin CEO'su, Kızını Aylarca Hapseden Kanada'da Araştırma Merkezi Kurmak İstiyor

Huawei'nin kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei Kanada'yı, kızı Meng Wanzhou'nun Aralık 2018'de Vancouver'da ABD'nin İran karşıtı yaptırımlarına karşı çıktığına dair ısrarları üzerine tutuklanmış olmasına rağmen firmanın "küresel teorik araştırma merkezi" yapmak istiyor.

Ren, The Globe and Mail ile yapmış olduğu bir röportajda, Çin ve Kanada arasındaki diplomatik krizin, Kanada'ya yatırım yapma fikrini değiştirmediği ancak bu sürecin yavaşlamasına neden olduğunu söyledi. Ancak kızının tutuklanmasını eleştirdi ve "Daha zeki bir ülke, ABD'nin isteğini göz ardı ederdi" şeklinde bir açıklama yaptı.

Ren ayrıca, Huawei'ye uygulanan ticaret yasağı hakkında da konuştu. ABD'nin, firmanın "ulusal güvenlik tehdidi" oluşturduğunu ve Çin hükümeti için casusluk yaptığı söylemlerini eleştirdi.

Ren, "ABD'nin bizi ticaret yasağı listesinden tam anlamda çıkaracağını düşünmüyorum. Huawei'yi bu listeye yanlış bir şey yaptığı için değil, tamamen ABD'den çıkarmak istediği için ekledi. Eğer biri sizi suçlamak istiyorsa, muhakkak bir şeyler uydurur" dedi.

Huawei'nin CEO'su Ren Zhengfei

Ona göre, Huawei'nin ABD'ye bağlığını azaltmaya çalışırken yüzleşmesi gereken en büyük problemi "önceden tahmin edilmesi güç" alanlar teşkil ediyor. Bunu şu şekilde açıklıyor: "Eğer devre levhalarınızda küçük bir parça bile eksik olursa bütün her şeyi yeniden tasarlamanız gerekebilir ve bu da oldukça zaman alan bir iş."

ABD Başkanı Donald Trump, Huawei'nin ABD'li firmalardan "ülkenin güvenliğini tehdit etmeyecek" ürünleri satın almasına izin verdiğini Twitter üzerinden açıkladı. ABD Başkanı, mayıs ayının ortalarında, ulusal güvenliği tehdit eden" firmalarla ABD'li şirketlerin ticaret yapmasını yasaklayan bir düzenleme yapmıştı. ABD Ticaret Bakanlığı Huawei'yi ve onunla ilişkili 70 firmayı, ABD'li şirketlerin onlarla iş yapmasını yasaklayan bir listeye eklemişti. Ancak bu olaydan kısa bir süre sonra, Huawei'ye 90 gün süren "geçici" bir ticaret lisansı verilmişti. Bu lisans sayesinde Huawei, 90 gün boyunca ABD'li firmalarla ticaret yapabilecekti.

Mayıs'ın sonlarında, Çin'in Ticaret Bakanlığı sözcüsü Gao Feng, Bejing'in bu yasağa, ülkenin "güvenilmez" gördüğü yabancı işletmeleri kapsayan kendi ticaret yasağı listesini çıkararak karşılık vereceğini söyledi. Listede market yönetmeliklerine uymayan ve Çinli firmaların haklarını ihlal eden kuruluşlar vardı.

Geçtiğimiz aylarda Huawei, cihazlarıyla casusluk yapmaktan ve bilgi çalmaktan suçlanmıştı. Çin hükümeti ve Huawei suçlamaları şiddetle reddettiler ve firmanın hükümetten bağımsız olduğunun altını çizdiler.