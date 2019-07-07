Huawei'nin CEO'su: Kişisel Veri Korunmasında Apple'ı Örnek Alıyorum

Akıllı telefon pazarındaki rekabet konuşulduğu zaman Huawei ve Apple arasındaki çekişme, akla ilk gelen örneklerden biri. Huawei'nin kurucu ismi ve aynı zamanda CEO'su olan Ren Zhengfei ise CNBC'ye verdiği bir röportajda Apple ile ilgili rekabeti arka plana atacak şeyler söyledi. Apple'ı rol model olarak aldığını daha önce de söyleyen Zhengfei, bu sefer de tüketici güvenliği konusunda Apple'ı örnek aldıklarını söyledi. Zhengfei, aynı zamanda Huawei tarafından Çin hükûmetine bir bilgi akışının asla olmayacağını savundu.

Tüketici güvenliği konusunda Apple'ı örnek aldığını söyleyen Zhengfei, Apple'ın geçmişte bu tarz girişimlere karşı sürdürdüğü tutumu övdü. Huawei'nin ileride Çin hükûmetine bilgi akışı sağlayıp sağlamayacağı sorulduğundaysa Zhengfei şu şekilde cevap verdi:

"Böyle bir şeyi asla yapmayacağız. Bunu bir kez bile yapmış olsak ABD'nin bunu yaptığımıza dair bir kanıtı olurdu ve bunu bütün dünyaya yayardı. Sonrasında da etkin olduğumuz 170 ülke bizimle işbirliği yapmaktan vazgeçerdi ve bu yüzden Huawei büyük bir başarısızlığa uğrardı. Sonrasında borçlarımızı kim öderdi peki? Çalışanlarımız oldukça mücadeleci insanlar. Bu yüzden hepsi istifa eder ve kendi şirketlerini kurarlardı. Bense tüm borçlarımla tek başıma kalırdım. Böyle bir şey yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim."

Sonrasında yaptığı açıklamalarla kullanıcıların verilerine sahip olan tarafın Huawei değil kullanıcılar olduğunu söyleyen Zhengfei, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Verinin sahibi müşterilerimizdir, biz değil. Operatörler, her kullanıcıyı takip etmek zorundalar, aksi takdirde telefon görüşmeleri yapılamazdı. Kullanıcı verisini takip etmek operatörün görevidir. Biz ise donanım sağlayan taraf olarak böyle bir şey yapmıyoruz."

Zhengfei'nin bu açıklamaları, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen ticaret yasağı ile yakın zamanda yapmış olması tesadüf olmayabilir. Ticaret yasağının ardından Huawei çok ciddi yaptırımlara maruz kalmıştı. Yakın zamanda ABD menşeili şirketlerle iş birliği yapmasına yeniden izin verilen şirketinse Android'i ve Google hizmetlerini kullanmaya devam edip edemeyeceği ilerleyen dönemlerde belli olacak.