Huawei'nin CEO'su: HongMeng OS, Android ve MacOS'dan Daha Hızlı

ABD'nin Çinli teknoloji devi Huawei'ye yaptığı yaptırımlardan sonra, Huawei'nin kendi işletim sistemi HongMengOS hakkında bir sürü gelişme duymuştuk. Son zamanlarda ABD ve Çin arasında biraz daha yumuşamaya doğru ilerleyen bu ticari savaşta Huawei ile ABD'li şirketlerin iş yapmasında sıkıntı olmadığını söyleyen Trump'a, Huawei'nin CEO'sundan cevap gecikmedi.

Google, Donald Trump'ın Huawei için yaptığı açıklamalardan sonra Android desteğini devam ettirecekti ancak Ren Zhengfa, kendi işletim sistemlerini geliştirmekten vazgeçmediklerini açıkladı ve büyük iddialarda bulundu. Kendi işletim sistemlerinin Android'den daha hızlı olacağını söyleyen Ren, aynı zamanda MacOS'tan da hızlı olacaklarını belirtti. Bu açıklama, HongMengOS'un bilgisayarlar için de gelebileceği anlamına geliyor olabilir.

HongMengOS'un hızlı olduğunu zaten duymuştuk ve birçok farklı cihaza geleceğini biliyorduk ancak gerçekten bilmek istediğimiz en önemli şey işletim sisteminin ne zaman kullanılabilir olacağı. Yeni işletim sisteminin Huawei Geliştirici Konferansında bu konu hakkında bir duyuru yapmalarını bekliyoruz.