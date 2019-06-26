Huawei'nin CEO'su Google'a Seslendi: 800 Milyon Kullanıcı Kaybettiniz

ABD Başkanı Trump, Huawei'nin bir güvenlik açığı oluşturabileceği gerekçesiyle firmaya yasaklar getirmişti. Bu yasaklar sonucunda ABD'li firmalar, Çinli üretici ile iş birliği yapamıyordu. Haliye Google da bu yasaktan etkilendi.

Huawei telefonlarda Android işletim sistemi kullanılıyordu. Android'in arkasında ise Google var. Google, ABD menşeli bir firma olduğu için hizmetlerini Huawei'ye sunamıyor. Haliyle Huawei bir alternatif bulmak zorunda, zira dünya üzerinde 1 milyara yakın kullanıcısı var.

Trump yönetiminin verdiği karara karşı ABD'li teknoloji üreticileri de lobi faaliyetleri yürütüyorlar. Böylece yeniden Huawei'ye ve Çin'e parça/ürün/hizmet satabilecekler. Google da bu firmalardan biri. Google'ın çabalarından yola çıkan Huawei kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei, CNBC'ye verdiği röportajda bu konuya değindi.

Huawei'nin Android'i bırakması halinde Google'ın işlerinin de karışacağını söyleyen CEO, firmanın 700-800 milyon kullanıcı kaybedeceğini söyledi. Google ve Huawei'nin her zaman ortak ilgileri olacağını söyleyen Zhengfei, yasağın devamı durumunda Google'ın da önemli oranda kullanıcı kaybedeceğini belirtti.

Çinli teknoloji devi, Google'ın Android'inin yerini alması için yeni bir işletim sistemi bulmaya çalışacak. Firma, HongMeng adlı bir işletim sistemi geliştiriyor. Bu işletim sisteminin Ekim 2019'da yayınlanabileceği söyleniyor. Firma, pek çok ülkede HongMeng isminin telifini alıyor. Bu alternatifte Çinli üreticinin uygulama desteği konusunda çok ciddi yatırım yapması gerekecek.

Firmanın bir diğer alternatifi ise 900 bin kadar uygulamaya sahip olan Aptoide kullanmak gibi gözüküyor. İşletim sistemi halihazırda kullanılıyor.