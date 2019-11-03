03.11.2019 03:07

Huawei'nin bir sonraki tableti iPad Pro'ya benzeyebilir

Huawei MatePad Pro olarak isimlendirilmesi beklenen yeni tabletin özellikleri?



Yaklaşan bir Huawei tabletin renderleri sızdırılmış durumda ve bir delgeç ekranlı öne bakan kamera tasarımıyla iPad Pro'ya benzeyen bir cihaz gösteriyor.



91mobiles tarafından sızdırılan görüntülere göre MediaPad M6'nın halefi olacak cihaz için MediaPad M7 olarak adlandırılması beklenir. Ancak Evan Blass tabletin kendi fotoğraflarını tweetleyerek MatePad Pro ismi ile kullanılacağını belirtti. Huawei'nin dizüstü bilgisayarlarına MateBooks adı veriliyor bu nedenle bu isimlendirmeye uygun görünüyor.



Kod adı ise Marx olan ince çerçevelere sahip olacak ve şirketin M-Pen kalemi ve akıllı manyetik klavyesini destekleyecek gibi görünüyor. Klavye ile birlikte olduğunda iPad Pro'ya benzediği aşikar. Tabletin en az iki renkte sunulacağı (siyah ve beyaz), iki hoparlörle çevrili bir USB-C bağlantı noktasıyla geleceği de gösteriliyor. Ancak eski tip 3.5mm kulaklık girişinin olup olmadığı tam olarak belli değil.



Android Central

Kaynak: Teknotalk.com