Huawei'nin Android Q Güncellemesi Alacak Telefonlarına Yenileri Eklendi

Huawei'ye karşı Amerikan hükümetinin almış olduğu yaptırım kararlarına uyacağını açıklayan ilk şirket Google olmuş, Huawei'nin Android lisansını iptal ettiğini açıklamıştı. Bu açıklamaların karşılığında Huawei, kendi işletim sistemleri üzerinde çalıştıklarını ve en kısa sürede kullanıcılarının hizmetlerine sunacaklarını açıklamışlardı. Gelinen bu sürecin nasıl sonlanacağı kimse tarafından bilinmiyor ancak ortaya çıkan yeni bilgiler, Huawei'nin halihazırda satışta olan telefonlarının bu krizden minimum şekilde etkileneceğini gösteriyor.

Huawei'nin İspanya için açılmış olan orijinal Twitter hesabından paylaşılan son bilgilere göre Android Q güncellemesi alacak modeller güncellendi. İşte o modeller;

Huawei Mate 10



Huawei Mate 10 Pro



Huawei Mate 10 Porsche Design



Huawei Mate 20 Lite



Huawei Mate 20 RS Porsche Design



Huawei Mate 20 X

Özellikle Huawei Mate 20 Lite modelinin bir önceki Android Q güncellemesi alacak cihazlar listesinde bulunmaması fazlasıyla konuşulmuştu. Bu güncelleme ile birlikte ülkemizde de pek çok kullanıcısı olan cihazın güncelleme alacağı onaylanmış oldu.