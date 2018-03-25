512GB Akıllı Telefonlar Huawei ile Birlikte Ortaya Çıkmaya Başlıyor



Huawei'nin 512GB Akıllı Telefonu ile 4 Günlük Video Çekimi Mümkün. 512GB Akıllı Telefonlarlar Ortaya Çıkmaya Başlıyor. Huawei bunu gerçekleştiren ilk marka olabilir.

Cebinizde PC benzeri bir depolama alanı istiyorsanız, 512 GB'lık bir depolama alanının bulunduğu yeni bir Huawei telefon, bunu gerçekleştirebilir. Bu 2018 Premium Akıllı Telefonların (iPhone X, Galaxy S9 gibi) sunduğu 256GB'lık kapasitenin 2 katı. Bir çok MacBook Pro modelinden de daha fazla.

Huawei'nin yaklaşan yeni modellerinden biri Çinin düzenleyici ajansı TENAA'nın web sitesinde yayımlandı. PhoneRadar tarafından yakalanan ve listede de yapılan bir güncellemede, telefonun 6GB RAM ve 512GB depolama alanı olduğunu gösteriyor.

Huawei'nin 512GB Akıllı Telefonu ile yeni trend başlıyor!



Öte yandan Samsung'un akıllı telefonlar için 512GB disk üretimine Aralık ayından itibaren başladığını biliyoruz. Huawei'nin kullandığının bu olduğu henüz kesin olmasa da artık 512GB'lık akıllı telefonların başladığını söyleyebiliriz.

Akıllı telefonlarda büyük miktarda depolama alanı eğlenceli olabilir. 4K video çekiminin her 3 dakikası yaklaşık 1GB civarında olduğu için bir çokları için oldukça faydalı olacak.

Huawei'nin 512GB'lık telefonuyla daha uygun kalitede 4 günlük video kaydı artık mümkün.

https://www.teknotalk.com/huaweinin-512gb-akilli-telefonu-ile-4-gunluk-4k-video-cekimi-62813/