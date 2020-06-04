Huawei MatePad T8, Türkiye'de Satışta! İşte Fiyatı Huawei, fiyat-performans tableti MatePad T8'i Türkiye'de satışa sundu. Yüksek performans ve ulaşılabilir fiyatıyla tablet pazarını değiştirecek

Huawei, fiyat-performans tableti MatePad T8'i Türkiye'de satışa sundu. Yüksek performans ve ulaşılabilir fiyatıyla tablet pazarını değiştirecek Huawei MatePad T8'in özellikleri ve fiyat bilgisi haberimizde.

Huawei MatePad T8 Özellikleri

Huawei, Mayıs ayı başında tanıttığı bütçe dostu tablet modeli MatePad T8'i Türkiye pazarında satışa sundu. 8 inçlik ekranı, hafif ve şık metalik tasarımı ve EMUI10 arayüzü ile konforlu bir kullanıcı deneyimi vadeden MatePad T8, çocuklara yönelik dört farklı göz koruma modu ile çocukların eğitiminde de sağlıklı bir seçenek olarak ön plana çıkıyor. Yüzde 80'in üzerinde ekran gövde oranına sahip olan tablet, 310 gr. ağırlığı ile tek elle kullanıma da uygun. Tabletin arka kısmı kumlanmış metal kullanılarak pürüzsüz bir doku elde edilmiş. Farklı çalışma senaryolarını destekleyen MatePad T8, 2.0GHz hızda çalışan düşük güç tüketimli bir işlemciden güç alıyor. 5100 mAh batarya, 12 saat boyunca aralıksız video izleme, 600 saat boyunca bekleme modu sunuyor. Tabletin göz konforu modu, ekranın sıcaklığını otomatik olarak ayarlıyor. Renk sıcaklık ayarını kullanıcı da yapabiliyor.

Karanlık modu getiren EMUI 10.0.1 ile gelen Huawei MatePad T8 tablet, çocukların kendisini geliştirmesi, öğrenmesi ve eğlenmesi için özel bir alan sunan çocuk modu da barındırıyor. Ebeveyn kontrolleri ile aileler çocuklarının erişebilecekleri içerikleri, uygulamaları, bunlara ne zaman ve ne kadar süre boyunca erişebileceklerini kontrol edebiliyorlar. Çocuk modu, mavi ışık filtresi, sağlıklı duruş pozisyonu hatırlatması, bozuk yol alarmı ve eBook modundan oluşan dört adet göz koruma modu barındırıyor.

Huawei MatePad T8 Fiyatı

Huawei MatePad T8, Türkiye'de 1099 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. 2GB + 32GB ve 2GB + 16GB bellek ve depolama seçenekleri mevcut. Tabletin tek rengi (derin su mavisi) bulunuyor.