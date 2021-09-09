Huawei MatePad T8 Kids Edition Huawei online satışta

Huawei, MatePad T8 Kids Edition'ı Okula Dönüş sürecinde tüketicilerle buluşturuyor.

Huawei, MatePad T8 Kids Edition'ı Okula Dönüş sürecinde tüketicilerle buluşturuyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, 8 çekirdekli işlemciye ve 5100 mAh kapasiteli pile sahip MatePad T8 Kids Edition, 8 inçlik ekranı, hafif ve şık metalik tasarımı ve EMUI10 arayüzü ile kullanıcı deneyimi sunuyor. Ayrıca çocuklara yönelik dört farklı göz koruma modu ile çocukların eğitiminde de sağlıklı bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.

Huawei MatePad T8 Kids Edition, çocukların kendini geliştirmesi, öğrenmesi ve eğlenmesi için özel bir alan sunan çocuk modu da barındırıyor.

Ebeveyn kontrolleri ile aileler çocuklarının erişebilecekleri içerikleri, uygulamaları, bunlara ne zaman ve ne kadar süre boyunca erişebileceklerini kontrol edebiliyor.

Çocukların günlük aktivitelerine uygun, yenilebilir güvenli silikondan yapılmış, darbeye dayanıklı bir kılıfla birlikte gelen HUAWEI MatePad T8 Kids Edition, tasarımı sayesinde çocukların tableti kolayca tutmasını sağlıyor .

MatePad T8 Kids Edition ekranın sağ ve sol taraflarındaki 4,9 milimetrelik çok ince çerçevesi ile yüzde 80'in üzerinde gövde - ekran oranı sunuyor. Kullanıcılara geniş ekran alanı sunan MatePad T8 Kids Edition, 310 gram ağırlığı ile tek elle kullanıma da uygun olarak tasarlandı.

Huawei MatePad T8 Kids Edition, Huawei Online Mağaza'da yerini alıyor. Tableti alanlar aynı zamanda HUAWEI FreeBuds 3i sahibi de oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz