Huawei MatePad T8 Kids Edition Huawei online satışta
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Huawei MatePad T8 Kids Edition Huawei online satışta

Huawei MatePad T8 Kids Edition Huawei online satışta
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Huawei, MatePad T8 Kids Edition'ı Okula Dönüş sürecinde tüketicilerle buluşturuyor.

Huawei, MatePad T8 Kids Edition'ı Okula Dönüş sürecinde tüketicilerle buluşturuyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, 8 çekirdekli işlemciye ve 5100 mAh kapasiteli pile sahip MatePad T8 Kids Edition, 8 inçlik ekranı, hafif ve şık metalik tasarımı ve EMUI10 arayüzü ile kullanıcı deneyimi sunuyor. Ayrıca çocuklara yönelik dört farklı göz koruma modu ile çocukların eğitiminde de sağlıklı bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.

Huawei MatePad T8 Kids Edition, çocukların kendini geliştirmesi, öğrenmesi ve eğlenmesi için özel bir alan sunan çocuk modu da barındırıyor.

Ebeveyn kontrolleri ile aileler çocuklarının erişebilecekleri içerikleri, uygulamaları, bunlara ne zaman ve ne kadar süre boyunca erişebileceklerini kontrol edebiliyor.

Çocukların günlük aktivitelerine uygun, yenilebilir güvenli silikondan yapılmış, darbeye dayanıklı bir kılıfla birlikte gelen HUAWEI MatePad T8 Kids Edition, tasarımı sayesinde çocukların tableti kolayca tutmasını sağlıyor .

MatePad T8 Kids Edition ekranın sağ ve sol taraflarındaki 4,9 milimetrelik çok ince çerçevesi ile yüzde 80'in üzerinde gövde - ekran oranı sunuyor. Kullanıcılara geniş ekran alanı sunan MatePad T8 Kids Edition, 310 gram ağırlığı ile tek elle kullanıma da uygun olarak tasarlandı.

Huawei MatePad T8 Kids Edition, Huawei Online Mağaza'da yerini alıyor. Tableti alanlar aynı zamanda HUAWEI FreeBuds 3i sahibi de oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Derya Baykal Derya Şensoy
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Çağdaş Atan Ünal Karaman Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Huawei MatePad T8 Kids Edition Huawei online satışta - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 16:01:52. #1.15#

title