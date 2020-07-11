Huawei MatePad T10 ve T10S'in Özellikleri Ortaya Çıktı!
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Huawei MatePad T10 ve T10S'in Özellikleri Ortaya Çıktı!

Huawei MatePad T10 ve T10S tabletler özellikleri ile birlikte ortaya çıktılar. Huawei'nin giriş seviyesi modelleri olan MatePad T10 ve T10S, giriş seviyesi olmasına rağmen, yeterli özellik sunuyorlar.

Huawei MatePad T10 ve T10S'in Özellikleri Ortaya Çıktı!
11.07.2020 15:44 | Son Güncelleme: 11.07.2020 16:04

Huawei MatePad T10 ve T10S tabletler özellikleri ile birlikte ortaya çıktılar. Huawei'nin giriş seviyesi modelleri olan MatePad T10 ve T10S, giriş seviyesi olmasına rağmen, yeterli özellik sunuyorlar. Cihazların fiyatları bilinmiyor ancak tüm özellikleri ortada diyebiliriz. İşte Huawei MatePad T10 ve T10S modellerinin özellikleri.

Huawei MatePad T10'un Özellikleri!

Huawei MatePad T10 üzerinde 9.7 inç büyüklüğünde bir ekran taşıyor. 1280x800 piksel çözünürlük sunan bu ekran, üzerinde 2MP'lik bir ön kamera taşıyor. Kamera demişken bu tablet arka kısmında 5MP'lik bir ana kamera taşıyor. Bu kamera 1080p çözünürlüğünde 30fps video kayıtları yapabiliyor.

Kirin 710A yonga setinden gücünü alan Huawei MatePad T10, 2GB Ram ve Android 10 işletim sistemine sahip. 16GB ve 32GB depolama seçenekleri bulunan cihazın MicroSD kart ve USB-C desteği de var. Batarya kanadında ise 5100mAh'lik bir pil cihaza eşlik ediyor.

Huawei MatePad T10S'in Özellikleri!

Huawei MatePad T10S, T10 modeline göre daha yüksek özellikler sunuyor. 10.1 inç büyüklüğünde 1920x1200 çözünürlüğünde ekran ile birlikte gelen Huawei MatePad T10S, yinde önde 2MP, arkada 5MP kamera ile birlikte geliyor. Tıpkı Huawei MatePad T10 gibi gücünü Kirin 710A'dan alan Huawei MatePad T10S, diğer modelden farklı olarak 2GB ve 3GB Ram seçenekleri sunuyor.

2GB Ram'li model 32GB depolama sağlarken; 3GB Ram'li model 64GB depolamaya sahip. MicroSD kart, USB-C desteklerine sahip olan Huawei MatePad T10S, 5100mAh batarya ile birlikte geliyor. Yine bu cihaz da Android 10 işletim sistemine sahip.

Kaynak: Tamindir

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