Huawei MatePad Pro Türkiye'de! İşte MatePad Pro Fiyatı
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Huawei MatePad Pro Türkiye'de! İşte MatePad Pro Fiyatı

Huawei MatePad Pro Türkiye'de! İşte MatePad Pro Fiyatı
06.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:44

Huawei yeni tablet modelini ülkemizde satışa çıkardı. Gelin hep beraber Huawei MatePad Pro'nun özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Huawei yeni tablet modelini ülkemizde satışa çıkardı. Gelin hep beraber Huawei MatePad Pro'nun özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım. İşte Huawei MatePad Pro özellikleri ve fiyatı.

Huawei MatePad Pro Özellikleri

10,8 inç ekrana sahip olan MatePad Pro, gücünü Kirin 990 5G yonga setinden almakta. Cihaz grafik tarafında ise 6 çekirdekli Mali-G76 GPU'dan destek almakta. Ülkemizde satışa çıkan MatePad Pro'da 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Cihazın arka kamerası 13 MP çözünürlüğe sahipken ön kamera 8 MP çözünürlüğe sahip. 7,250 mAh bataryadan beslenen MatePad Pro'nun 40W kablolu ve 27W kablosuz şarj desteği ile gelmekte.

Android 10 işletim sistemi ve EMUI 10 arayüzü ile gelen Huawei MatePad Pro, Çoklu Pencere, Çoklu Ekran İşbirliği ve Huawei APP Multiplier özelliklerini destekliyor.

Huawei MatePad Pro Fiyatı

MatePad Pro'nun Türkiye fiyatının 4.299 TL olduğu açıklandı. 17 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında, 699 TL değerindeki Huawei M-Pencil dokunmatik kalem ve 999 TL değerindeki Huawei akıllı manyetik klavye, MatePad Pro ile birlikte sadece 1'er TL'ye satılacak.

Sizler MatePad Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

Manşet

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