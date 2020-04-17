Huawei MatePad 10.4 Özellikleri Belli Oldu!
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Huawei, Teknoloji

Huawei MatePad 10.4 Özellikleri Belli Oldu!

Huawei oldukça yakın bir zamanda yeni nesil tableti MatePad 10.4 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

17.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:53
Huawei MatePad 10.4 Özellikleri Belli Oldu!

Huawei oldukça yakın bir zamanda yeni nesil tableti MatePad 10.4 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Huawei MatePad 10.4 özellikleri ve çıkış tarihi ile bir perakende sitesinde ortaya çıktı. Huawei MatePad 10.4 Özellikleri Neler?

MatePad 10.4 için yapılan listelemeye göre model Wi-Fi ve WiFi + LTE olmak üzere iki farklı varyanta sahip olacak. İlk varyant 4/ 64 GB ve 6/ 128 GB seçenekleri ile kullanıcılara sunulacakken ikinci varyantta yalnızca 6/ 128 GB konfigürasyonuna yer verilecek.

Her iki varyantta da Kirin 810 işlemcisinden gücünü alacak olan modelin (isminden de anlayabieceğiniz gibi) 10.4 inç boyutunda bir ekranı olacak ve bu ekranda kalem desteği yer alacak.

Modelde 8 MP çözünürlüğünde tekli ön kamera ve 8 MP çözünürlüğünde tekli arka kamera kurulumu bulunacak. Bunlara ek olarak bilinen diğer detaylar arasında ise 7,250 mAh kapasitesinde bir batarya ve EMUI 10.1 kullanıcı arabirimi ile kutudan çıkacağı yer alıyor.

Yeni modelin fiyatı henüz bilinmese de sızıntıya konuk olan her iki perakende şirketi de modelin 23 Nisan 2020 tarihinde tanıtılacağını belirtiyor. Yani fiyatı ve teknik özelliklerin tamamını öğrenmek için kısa bir süre kaldı.

Kaynak: Tamindir

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