HUAWEI MatePad 10.4 modeli tüketiciye sunuluyor HUAWEI MatePad 10.4, göz koruma özelliği, sunduğu yüksek ses ve video deneyiminin yanı sıra 10,4 inç 2K FullView ekranıyla uzaktan eğitim ve çalışmanın öneminin arttığı bugünlerde ideal bir çözüm olarak tüketicilere sunuluyor.

HUAWEI MatePad 10.4, göz koruma özelliği, sunduğu yüksek ses ve video deneyiminin yanı sıra 10,4 inç 2K FullView ekranıyla uzaktan eğitim ve çalışmanın öneminin arttığı bugünlerde ideal bir çözüm olarak tüketicilere sunuluyor.

HUAWEI'den yapılan açıklamaya göre, HUAWEI MatePad 10.4, 224PPI'de 2000x1200 çözünürlüğü ve NTSC renk gamının yüzde 70,8'ini destekleyen 10,4 inç 2K FullView ekran deneyimi sunuyor. Görüntü kalitesi, renk doygunluğu ve keskinlik için karanlık görüntüleri ve video sahnelerini optimize eden bir dizi algoritma olan tescilli HUAWEI ClariVu Ekran Geliştirme teknolojisi, resim ayrıntısı ve dinamik aralığı güçlendiriyor. Kullanıcı göz yorgunluğunun uzun süreli kullanımda minimumda tutulmasını sağlayan ekran panelinin işlevselliği, TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık tarafından da onaylandı.

HUAWEI MatePad 10.4, 3D stereo ses efektleri için Histen 6.0'ı destekliyor. Yenilikçi bir tasarıma sahip dört yüksek genlikli hoparlörle müzik ve filmler her zamankinden daha etkileyici. Harman Kardon'un sesi, en karmaşık sesleri bile kusursuz netlikte yeniden üretiyor ve 3 boyutlu ses efekti deneyimi sağlıyor. Ayrıca sesleri tek bir hoparlörden duymak yerine Golden Ears Accredited ses codecleri sayesinde eğlenceli bir müzik deneyimi sunuyor.

HUAWEI MatePad 10.4, 7nm işlemle üretilen güçlü ve verimli AI çip seti Kirin 810 içeriyor. Kirin 810 içinde iki A76 performans çekirdeği ve altı A55 verimlilik çekirdeğinden oluşan 2,27 GHz sekiz çekirdekli bir CPU yer alıyor. CPU kaynakları, işlemcinin değişen kullanıcı taleplerine dinamik olarak yanıt vermesini sağlayan AI tarafından planlanıyor. Özelleştirilmiş Mali-G52 grafik çipi, günlük görevlerde ve oyunlar gibi daha zorlu uygulamalarda gelişmiş grafik işleme özelliğini desteklemek için GPU Turbo 3.0 ile sinerji oluşturuyor. Kirin 810 ayrıca yapay zeka işlemeyi idare etmek ve kullanıcı deneyimini zenginleştiren yeni ve sofistike akıllı özellikleri çalıştırmak için bir da Vinci NPU içeriyor. HUAWEI MatePad 10.4 ayrıca 7250 mAh kapasitesinde pil içeriyor ve uzun süreli bir pil ömrü sağlamak için HUAWEI'nin yazılım optimizasyonları ile uyumlu çalışıyor.

-Akıllı etkileşim özellikleri

Android 10 işletim sistemi ve EMUI 10 arayüzü ile gelen HUAWEI MatePad Pro, Çoklu Pencere, Çoklu Ekran İş Birliği ve HUAWEI APP Multiplier özelliklerini destekliyor. HUAWEI MatePad Pro, cihazların kullanıcılarla ve birbirleriyle etkileşim şeklini temelden değiştiren yenilikler sunuyor. HUAWEI Share, gelişmiş çapraz platform işlevselliğine sahip HUAWEI cihazları arasındaki engelleri ortadan kaldıran çoklu ekran iş birliğini etkinleştiriyor. Dağıtılmış teknolojiye dayalı olarak geliştirilen çok ekranlı iş birliği, akıllı telefonlar ve tabletler arasında "sürükle ve bırak" dosya aktarımlarına olanak tanıyor. Çevresel paylaşım, kullanıcıların tabletin klavyesini ve ekranını kullanarak akıllı telefona yazmasına, akıllı telefona kaydedilmiş müziği tabletin hoparlörleriyle çalmasına ve daha pek çok şeye olanak tanıyor. Bu çözüm, kullanıcının sorunsuz bir çoklu cihaz deneyimini kolaylaştırarak doğrudan tabletten çağrı almasını veya kısa mesajlara cevap vermesini de mümkün kılıyor.

İster çevrimiçi alışveriş yaparken sohbet edin, ister İnternet'te gezinirken kısa bir video izlemek isteyin, Çoklu pencere özelliği, aynı anda üç uygulama desteği ile zahmetsiz bir şekilde çoklu görev sağlıyor. Kayan pencere ile kullanıcılar, oyun oynarken veya film izlerken metin mesajlarına yanıt verebilir. Android tablet kullanıcı deneyimini temel alan yeni APP Multiplier, bir uygulamayı iki pencereye bölerek, yatay yönlendirmeden en iyi şekilde yararlanan devrim niteliğinde bir çift görünüm deneyimi sunuyor. Pencerelerin boyutu sadece kenarlığı sürükleyerek kullanıcının ihtiyaçlarına uyacak şekilde ayarlanabilir.

EMUI 10.1 ayrıca, iki HUAWEI cihazı arasında 1080p'ye kadar yüksek kaliteli görüntülü görüşmeyi destekleyen HUAWEI'nin yerel sohbet uygulaması olan HUAWEI MeeTime özelliğine de sahip.

-Etkili öğrenme ve eğlence

Daha iyi bir görüntülü arama deneyimi sağlamak için tasarlanan yeni HUAWEI MatePad 10.4, beş metre içinde gürültü azaltmayı ve ses alımını destekleyen dörtlü bir mikrofon seti içeriyor. FollowCam, hareket eden nesneyi izlemek ve ekranı buna göre akıllıca ayarlamak için 8 MP geniş açılı ön kamera ile desteklenirken, aynı zamanda Smart View, Spotlight modu ve Kamera Hareketleri de dahil olmak üzere hareket kontrolünü mümkün kılıyor. Buna ek olarak, HUAWEI MatePad 10.4, HUAWEI akıllı klavye ve HUAWEI M-Pencil akıllı kalem kullanımını da destekliyor.

Yeni HUAWEI MatePad'deki Kids Corner, çocukların öğrenmesi ve tabletle eğlenmesi için güvenli bir alan sunuyor. Ebeveyn Kontrolü seçenekleri, ebeveynlerin çocuklarının kullanabileceği içerik ve uygulamaları ve ayrıca çocukların cihazda geçirebilecekleri zamanı kolayca yönetmelerine olanak tanıyor. Sağlıklı cihaz kullanımını teşvik etmek için Kids Corner, daha rahat bir deneyim sağlamak için mavi ışık filtresi, duruş uyarıları, engebeli yol uyarıları, parlaklık uyarıları, mesafe uyarıları ve e-Kitap modu gibi göz koruma modlarını içeriyor.

-Hayatı kolaylaştıran uygulama ve servisler

HUAWEI hem popüler küresel uygulamalar hem de kullanıcıların sevdiği yerelleştirilmiş uygulamalar da dahil olmak üzere, kullanıcılarının dijital yaşam tarzının temelini oluşturan en iyi uygulamaların HUAWEI Mobil Servisleri'ne (HMS)dahil edilme sürecini hızlandırmak için sürekli çalışıyor. AppGallery, hepsi kolay bir şekilde arama yapılabilen haber, sosyal medya, eğlence ve daha fazlasını içeren uygulamaları 18 kategoride bölümlere ayırıyor.

Türkiye'deki şirketlerin uygulamalarını, AppGallery'ye taşımaları da hızla sürüyor. Getir, Yandex, İBB CepTrafik, BluTV, Sahibinden.com, GittiGidiyor, Hepsiburada, Hayat Eve Sığar gibi çok kullanılan uygulamaların hepsi Huawei Mobil Servisleri bünyelerine katarak AppGallery'de yerlerini aldılar.

AppGallery haricinde kullanıcılar, istedikleri uygulamaları doğrudan uygulamanın kendi resmi sitesinden de indirebiliyorlar. Bu işlemi kolaylaştırmak için Huawei, Huawei Browser içerisine bir uygulama arama aracı entegre etmiş durumda. Böylece kullanıcılar herhangi bir internet sayfası arar gibi istedikleri uygulamayı aratıp, doğrudan indirmeye başlayabiliyorlar.

Kullanıcılar ayrıca Huawei'nin Phone Clone uygulaması ile kullandıkları telefon her ne olursa olsun tüm verilerini, ayarlarını, fotoğraf galerilerini ve kullandıkları uygulamaları yeni telefon ya da tabletlerine aktarabiliyorlar.

Kullanıcıların hala bulamadığı bir uygulama varsa, tek yapmaları gereken uygulama adını 'İstek Listesine' göndermek. Bu uygulama AppGallery'de yerini aldığında, talep eden kullanıcı bilgilendiriliyor.

Kaynak: AA