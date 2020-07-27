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Huawei MateBook D Serisi ve P Smart S'e özel bayram fırsatları

Huawei P Smart S ile birlikte yeni nesil dizüstü bilgisayarları MateBook D 15 ve D 14, Kurban Bayramı süresince indirimli fiyatlarıyla tüketicilere sunuluyor.

Huawei MateBook D Serisi ve P Smart S'e özel bayram fırsatları
27.07.2020 16:17 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:47

Huawei P Smart S ile birlikte yeni nesil dizüstü bilgisayarları MateBook D 15 ve D 14, Kurban Bayramı süresince indirimli fiyatlarıyla tüketicilere sunuluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei Online Mağaza'da 24 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri arasında sürecek Kurban Bayramı kampanyası dahilinde Huawei'nin genç kullanıcılar için özel tasarladığı P Smart akıllı telefon serisinin yeni üyesi olan Huawei P Smart S, 3 bin 648 TL yerine 3 bin 299 TL fiyatıyla tüketiciler ile buluşuyor. Yapay zeka destekli 48 MP üçlü kamera sistemi, 4GB Ram ve 128 GB depolama alanı, 6,3 inç geniş OLED ekranı ve EMUI 10.1 özellikleri ile P Smart S, siyah ve kristal renk seçenekleri ile hayatın her anında güvenilir performans isteyen kullanıcıları bekliyor. P Smart S alan kullanıcılar, sadece 1 TL daha fazla ödeyerek 129 TL'lik Huawei Band 3e sahibi olma fırsatını da yakalıyorlar.

Huawei P Smart S, AppGallery uygulama mağazasıyla geliyor. AppGallery, hepsi basit ve sorunsuz bir tarama deneyimi ile arama yapılabilen haber, sosyal medya, eğlence ve daha fazlasını içeren 18 kategoride uygulama bölümüne sahip. Kullanıcıların bulamadığı bir uygulama varsa, tek yapmaları gereken uygulama adını 'İstek Listesine' göndermek. Bu uygulama AppGallery'de yerini aldığında, talep eden kullanıcı bilgilendiriliyor.

Kampanya dahilinde tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı 4 bin 699 TL'den 4 bin 299 TL'ye düşen Huawei MateBook D 15 ve 5 bin 499 TL yerine 4 bin 999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile Huawei MateBook D 14, Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor.

FullView ekranı ve Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) özelliği ile öne çıkan ultra hafif HUAWEI MateBook D 14 ve D 15, bağlantı özelliklerini de güncelledi. Huawei Share ile HUAWEI MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.

Kaynak: AA

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