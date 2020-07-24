Huawei MateBook D Serisi'ne özel indirim fırsatları Huawei'nin yeni nesil dizüstü bilgisayarları MateBook D 15 ve D 14 kampanya süresince indirimli fiyatlarıyla tüketicilere sunuluyor.

Huawei'nin yeni nesil dizüstü bilgisayarları MateBook D 15 ve D 14 kampanya süresince indirimli fiyatlarıyla tüketicilere sunuluyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, 24 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri arasında sürecek indirim kampanyası dahilinde tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı 4 bin 699 TL'den 4 bin 299 TL'ye inen Huawei MateBook D 15 veya 5 bin 499 TL yerine 4 bin 999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile Huawei MateBook D 14, Huawei Online Mağaza, Deneyim Mağazaları ve Huawei ürünleri satışı yapılan zincir teknoloji mağazalarında satışa sunuluyor.

Sektörde fark yaratan özellikler

Açıklamada yer verilen bilgilere göre, FullView ekranı ve Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) özelliği ile öne çıkan ultra hafif Huawei MateBook D 14 ve D 15, bağlantı özelliklerini de güncelledi. Huawei Share ile HUAWEI MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.

Parlama önleyici 14 ve 15 inç 16: 9 IPS panelleriyle dikkati çeken seri, Full HD (1920 × 1080) çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor. Ayrıca Huawei MateBook D 14 ve D 15, daha iyi göz koruması sağlayan, TÜV Rheinland sertifikalı, düşük mavi ışık emisyonuna sahip.

Genç tüketiciler bilgisayarlarını sadece çalışmalarına izin veren bir araç olarak değil, aynı zamanda eğlenmelerine de izin veren bir platform olarak görüyorlar. Bu noktada HUAWEI MateBook D 14 ve MateBook D 15, yüksek düzeyde kararlılık ve güvenilirliği korurken güçlü bir performans sunmak için AMD Ryzen işlemci ile güçlendirildi.

8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip Huawei MateBook D Serisi, önemli bir hız avantajına imza atıyor. SSD ve SSD + HDD seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor. Huawei MateBook D 14 ve D 15, soğutma ve pil ömründe de dikkat çeken özelliklere sahip. Ürünler, soğutma için Huawei Shark Fin Fan 2.0 gelişmiş soğutma sisteminin yeni sürümünü içeriyor. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılıyor.

Kaynak: AA