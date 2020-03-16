Huawei MateBook D 15, Türkiye'de satışa çıkıyor Huawei, yenilenen dizüstü bilgisayar modeli Matebook D 15'i Türkiye'de kullanıcıların beğenisine sunacak.

Huawei, yenilenen dizüstü bilgisayar modeli Matebook D 15'i Türkiye'de kullanıcıların beğenisine sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, FullView ekranı ve Multi-Screen Collaboration (çoklu ekran kullanımı) özelliğiyle öne çıkan Huawei MateBook D 15, performansı ve donanımıyla kullanıcıları ile buluşacak.

Multi-Screen Collaboration desteği de dahil olmak üzere bir dizi yeni özelliğe sahip MateBook D 15, oyun ve multimedyadan okul ve iş ihtiyaçlarına kadar birçok ihtiyacı karşılıyor.

Model, yenilenen Huawei Share özellikleriyle bağlantı özelliklerini de güncelledi. Bu yeni özelliklerle Huawei MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, "sürükle bırak" özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor.

Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın mobil uygulamalara erişim sağlıyor.

Huawei FullView ile gerçekçi ekran deneyimi

Huawei, FullView ekran teknolojisini ince çerçeve tasarımıyla entegre ederek akıllı telefon teknolojisindeki tecrübesini bu kategoriye de yansıttı.

MateBook D 15, 5,3 mm inceliğindeki çerçevesi ile yüzde 87'lik ekran/gövde oranıyla öne çıkıyor. Parlama önleyici 16: 9 IPS paneli bulunan dizüstü bilgisayar, Full HD 1920×1080 çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor.

AMD Ryzen işlemcisini içeren model, oyun ve grafik gücü gerektiren işlemler için de AMD Radeon Vega 8 GPU ile işlem yapıyor.

Ayrıca model, Huawei Shark Fin Fan 2.0, soğutma sisteminin yeni sürümünü de içeriyor ve bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılıyor.

8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip Huawei MateBook D 15, SSD ve SSD + HDD seçenekleriyle ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler sunuyor.

Model, 357,8 × 229,9 × 16,9 mm boyutlara sahip ve 56 WH piliyle 9,5 saate kadar kesintisiz 1080p video izlemeyi mümkün kılıyor.

Huawei MateBook D 15, 65W USB-C şarj cihazı ile geliyor. Cihazda aynı zamanda ısı dengesini korumak amacıyla ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduran aşırı ısınma koruması bulunuyor.

Dizüstü bilgisayar, 20 Mart itibarıyla 4 bin 599 TL tavsiye edilen fiyatıyla kullanıcılarla buluşacak.

MateBook D serisinin diğer üyeleri de çok yakında tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA