HUAWEI MateBook D 15 Kısa Sürede Yok Sattı HUAWEI'nin yenilenen dizüstü bilgisayar kategorisi Türkiye'de yoğun ilgiyle karşılandı. Şirketin kısa süre önce satışa sunduğu HUAWEI MateBook serisi, kullanım kolaylığı ve üstün teknik özelliklerinin başarısı satış rakamlarına da yansıdı.

HUAWEI'nin yenilenen dizüstü bilgisayar kategorisi Türkiye'de yoğun ilgiyle karşılandı. Şirketin kısa süre önce satışa sunduğu HUAWEI MateBook serisi, kullanım kolaylığı ve üstün teknik özelliklerinin başarısı satış rakamlarına da yansıdı.

HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, yeni nesil MateBook'ların yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Ürünün pazara sunulmasıyla iki hafta içinde 2 bin adet MateBook D 15 satıldığının söyleyen Wang, alternatiflerle bu sayının artmasını beklediklerini aktardı.

HUAWEI MateBook serisinin satış rakamları nasıl?

"Geçtiğimiz yıl pazara sunduğumuz MateBook Serisi dizüstü bilgisayar kategorisi ile bu alandaki iddiamızı ortaya koymuştuk. Önemli teknik özelliklerin yanı sıra fark yaratan tasarım ve sıra dışı yeniliklerle adından söz ettiren MateBook serisi, ikinci nesil ürünlerle de önemli başarılara imza atmaya şimdiden başladı"

HUAWEI, FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımıyla entegre ederek tecrübe ve uzmanlığını bu kategoriye de yansıttı. 5,3 mm inceliğindeki ultra ince çerçevesi ile MateBook D 15, yüzde 87'lik ekran-kasa oranına sahip.

AMD Ryzen işlemcisinden gücünü alan ve AMD Radeon Vega 8 GPU'dan beslenen Huawei MateBook D 15, 8GB çift kanallı DDR4 RAM ile performansını artırıyor. SSD ve SSD+ HDD seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler arasında yer alıyor.