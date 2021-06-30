Huawei MateBook 13 R7 Türkiye'de ön satışta

Huawei Türkiye, FullView ekranı, Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) özelliği ile öne çıkan Huawei MateBook 13 R7'yi Türkiye'de ön satışa sundu.

Huawei Türkiye, FullView ekranı, Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) özelliği ile öne çıkan Huawei MateBook 13 R7'yi Türkiye'de ön satışa sundu.

Şirket açıklamasına göre, Huawei, yenilenen MateBook 13'ü kullanıcılar ile buluşturuyor. Yenilenen teknolojisiyle akılcı bir dizüstü bilgisayar deneyimi sunan MateBook 13 R7, hafif donanımı, FullView ekran özellikleri, güçlü performansı ve sağlam donanımıyla kullanıcıları ile buluşuyor. Multi-Screen Collaboration desteği de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik ile daha da güçlenen MateBook 13 R7, oyun ve multimedyadan okul ve iş ihtiyaçlarına kadar, birçok ihtiyacı sorunsuz bir şekilde karşılıyor.

Huawei MateBook 13 R7, yenilenen Huawei Share özellikleriyle bağlantı özelliklerini de güncelledi. Bu yeni özelliklerle, Huawei MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.

MateBook 13 R7, soldaki güç ve veri aktarımını, sağdaki ise veri aktarımı ile Display Port bağlantısı destekleyen iki adet USB-C bağlantı noktasının yanı sıra bir de 3,5 mm ses jakı barındırıyor.

Huawei, yenilikçi FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımıyla entegre ederek, akıllı telefon teknolojisindeki tecrübe ve uzmanlığını bu kategoriye de yansıttı. MateBook 13 R7, yüzde 88'lik ekran/gövde oranına sahip. Parlama önleyici ve özellikle üretkenlik için tasarlanmış 3: 2 IPS paneliyle de dikkati çeken dizüstü bilgisayar, 2160x1440 çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor.

Güç ve performans dengesini en iyi şekilde sunan AMD Ryzen 7 3700U işlemciden gücünü alan Huawei MateBook 13 R7, Huawei Shark Fin Fan 2.0, gelişmiş soğutma sisteminin yeni sürümünü de içeriyor. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılıyor. 16 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip Huawei MateBook 13 R7, yüksek hızlı PCIe arabirimi ile de hız avantajı sunuyor. 512 GB SSD ise ek depolama alanı ihtiyacı olmadan bilgisayarın kullanılabilmesini sağlıyor.

11,6 saate kadar kesintisiz 1080p video izlenebiliyor

Huawei MateBook 13 R7, 357,8 × 229,9 × 16,9 mm boyutlara sahip bulunuyor. 41,7 WH piliyle, 11,6 saate kadar kesintisiz 1080p video izlenebiliyor.

Huawei MateBook 13 R7'nin güç düğmesi diğer tüm Huawei dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi yerleşik bir parmak izi okuyucusuna sahip. Böylece kullanıcılar tek bir dokunuşla açıp güvenli bir şekilde oturum açabiliyor, şifre ezberleme derdinden kurtulabiliyor ve başkasının bilgisayarlarını açamayacağından emin olabiliyor. Klavyede gizlenmiş gömme kamera ile kullanıcı istediğinde bir kez basarak kamerayı ortaya çıkarabiliyor. Olası uzaktan erişim ve güvenlik ihlallerini önlemek için tekrar kamerayı kapatmak yeterli oluyor. Kötü niyetli bir kişi bilgisayara sızsa bile fiziksel olarak gizlenmiş kameradan hiçbir görüntü alamıyor.

Huawei MateBook 13 R7'nin TÜV Rheinland sertifikalı ekranı, kullanıcıların izleme keyfini ve uzun vadeli görsel sağlığını korumak için gözü rahatsız eden mavi ışığı önemli ölçüde azaltıyor. Radeon RX Vega 10 Graphics barındıran AMD Ryzen 7 3700U işlemcili Huawei MateBook 13 R7, Huawei Online Mağaza üzerinden ön satışa sunuluyor. 8 bin 499 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatı ve vade farksız 4 taksit imkanı sunan ürün için 50 TL ön ödeme yapıldığında, 150 TL daha indirim sağlanıyor. MateBook 13 R7 satın alan kullanıcılar ayrıca 1,399 TL değerindeki Huawei Display 23.8 monitör ile 349 TL değerindeki Huawei MateDock 2'ye de sahip oluyor. Tüketiciler eğer tercih ederlerse 1,199 TL fiyatına fazladan bir yıllık uzatılmış garanti de satın alabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık