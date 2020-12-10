Huawei Mate40 Pro Huawei'nin en çevreci akıllı telefonu

Yeni piyasaya sürülen Huawei Mate40 Pro, plastik ambalajda yüzde 28, kağıt belgelerde yüzde 90 azalma sağlıyor ve basılı garanti belgesini ortadan kaldırıyor. Yeni Huawei Mate40 Pro kutu ambalajında yalnızca yüzde 3,8 plastik içeriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, şimdiye kadarki en çevreci akıllı telefonunu piyasaya sürerek daha sürdürülebilir bir geleceğe yönelik adımlarını güçlendirdi.

Huawei, insanların sürdürülebilirlik hakkında fikirlerini öğrenmek için yaptırdığı araştırma sonucunda, Avrupalı tüketicilerin dörtte birinin 2025 yılına kadar plastik ambalajların kaldırılmasını istediğini ortaya çıkardı. Ancak tüketicilerin endişelendiği şey yalnızca plastik değil. Katılımcıların yüzde 71'i kağıt tüketimini azaltmaya yardımcı olmak için kağıt belgelerin ambalajından çıkarılmasını istiyor.

Huawei, yüzde 90 daha az kağıt dokümantasyonu sağlayabildiği dijital garanti belgesine geçti. Kullanıcılar tüm bu belgelere cihazdaki QR kodu tarayarak ya da Huawei'nin internet sitesinden indirerek kolayca erişebilecekler. Ek olarak, Hızlı Başlangıç Kılavuzu da 340 sayfadan 44 sayfaya düşürüldü. Her ne kadar kanunlar şu anda kağıt kılavuzun kaldırılmasını engellese de, Huawei gelecekte daha iyi bir çözüm sunmak için bunun da üzerinde çalışıyor.

Araştırma, Ekim 2020'de Huawei adına Censuswide tarafından yapıldı.

Tüketicilerin yarısı (yüzde 55) her gün geri dönüşüm yapıyor ve tamamen döngüsel bir ekonomi elde etmek için daha önümüzde uzun bir yol olduğunu vurguluyor.

Neredeyse dörtte biri (yüzde 23), geri dönüşümün önündeki en büyük engelin neyin geri dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğine dair kafa karışıklığı olduğunu belirtti.Birçok yanlış inancın aksine, streç film (yüzde 30), yağlı pizza kutuları (yüzde 59) ve gevrek paketleri (yüzde 37) büyük ölçüde geri dönüştürülebilir.

Yüzde 20'si ayrıca eski elektronik cihazlarını geri dönüştürmek veya yeniden kullanmak yerine çöpe attığını dile getirdi. Yüzde 1'i, 10'dan fazla eski telefona sahip olduğunu belirtti.

5 kişiden 1'i akıllı telefonlarının geri dönüştürülebilir olduğunun farkında değil. İnsanların yüzde 43'ü daha sürdürülebilir yaşamak istiyor.

Kanserojenlerin ve VOC'lerin üretimini azalttı

Tüm plastikleri ambalajdan çıkarma misyonuna bir adım daha yaklaşan Huawei, Huawei Mate40 Pro'nun çevreci kimliğini daha da geliştirdi. Ambalajda petrol bazlı mürekkep yerine yüzde 100 ayrışabilir soya fasulyesi mürekkebinin kullanılmasıyla birlikte çevre kirliliğinin başlıca kaynağı olan kanserojenlerin ve VOC'lerin üretimini azalttı.

2013 yılından bu yana uygulanan bir dizi yeşil girişim aracılığıyla Huawei, emisyonları azaltmak, yenilenebilir malzemelere yatırım yapmak, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini desteklemek için atıkları geri dönüştürmek ve yeniden kullanmak gibi daha yeşil bir gelecek yaratmaya yardımcı olmaya yönelik önemli adımlar attı.

Biyoplastikleri 2013'ten bu yana yoğun bir şekilde kullanan Huawei, petrol bazlı plastik üretiminin olumsuz çevresel etkilerini azaltmaya da yardımcı oluyor.

Kullanılan biyoplastiklerin yüzde 30'undan fazlası, karbondioksit emisyonlarını yüzde 62,6 oranında azaltan çevre dostu hint yağından geliyor ve 2018'den bu yana Huawei karbon emisyonlarını emisyonları 612 ton azalttı.

Huawei geçen yıl 1468 ton atık elektroniği geri dönüştürdü ve bu yıl 3 bin tondan fazlasını geri dönüştürme yolunda ilerliyor. Huawei ayrıca 2019'da geri dönüştürülmek üzere iade edilen cihazların yüzde 86'sını yeniden kullandı.

Enerji verimliliği söz konusu olduğunda, 2015-2019 yılları arasında güneş enerjisi kullanımı sayesinde Huawei, karbon emisyonlarını 89 bin ton azalttı. Huawei, ürünlerini onarmak ve yeniden kullanıma sunmak için de çok çalışıyor. Dünya çapında 3 bin 30 onarım merkezi ile kolay erişilebilir onarım hizmetleri sunuyor ve 2015'ten bu yana 500 binden fazla kullanılmış telefon, Huawei'nin değişim programı sayesinde yeni sahiplerini buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız