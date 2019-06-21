Huawei Mate X 2'nin 'Olmuş Bu' Dedirten Konsept Görüntüleri Ortaya Çıktı

Huawei Mate X, 2019 yılının Eylül ayına kadar satışa sunulmayacak olsa da LetsGoDigital sitesinin paylaştığı konsept fotoğrafları aracılığıyla Mate X 2'nin tasarımı hakkında fikir sahibi oluyoruz.

Dışında akıllı telefon benzeri bir ekrana sahip olan cihazın içerisinde tableti anımsatan bir ekran bulunuyor. Tabii ki bu ekranın Samsung'un ekranı gibi küçük olmadığını belirtmekte de fayda var.

Aşağıdaki fotoğrafta, sol tarafta katlanmış haldeki ikinci ekranı görürken; açık haldeki ekranı sağda görebilirsiniz:

İlk katlanabilir telefonuyla birçok kişiyi büyüleyen Huawei, Mate X'te sunduğu Kirin 980 yonga seti ve 4.500 mAh'lik bataryasının yanı sıra 5G bağlantısıyla cihazın amiral gemilerinin gerisinde kalmayacağını kanıtlamıştı.

Şu an için Mate X'in karşısında rakip olarak yalnızca Samsung Galaxy Fold bulunuyor ancak başarısız çıkışının ardından Galaxy Fold'un da ne zaman çıkacağına dair herhangi bir tarih belirtilmedi.

Huawei Mate X'in Eylül ayında satışa çıkarılması bekleniyor.