Huawei Mate 40 Serisi Farklı Bir Konseptle Gelebilir! Yeni Detaylar Var
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Huawei Mate 40 Serisi Farklı Bir Konseptle Gelebilir! Yeni Detaylar Var

Büyük beklentiler oluşturan Huawei Mate 40 serisi hakkında yeni konsept tasarımlar gelmeye devam ediyor.

Huawei Mate 40 Serisi Farklı Bir Konseptle Gelebilir! Yeni Detaylar Var
26.05.2020 10:46 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:49

Büyük beklentiler oluşturan Huawei Mate 40 serisi hakkında yeni konsept tasarımlar gelmeye devam ediyor. Özellikle de kamera ile ilgili yeni bazı detaylar var. Dilerseniz daha fazla lafı uzatmadan ayrıntılara bakalım.

Dünyanın en büyük akıllı telefon şirketlerinden bir tanesi olan Huawei, P40 serisi ile birlikte büyük bir hayranlık kazanmayı başardı. Firmanın yeni hedefi, Mate 40 sayesinde çok daha üst düzey bir ilgiye sahip olmak. Ancak bunu yapması için bazı detaylara özellikle önem vermesi gerekiyor. Yeni konsept tasarımlara bakıldığında, firmanın bu hassasiyeti gösterdiği görülüyor.

Huawei Mate 40 kamerasıyla dikkat çekecek

Şirketin yeni akıllı telefon serisinde, ilk göze çarpan detay kameralar oldu. Yeni modelin hemen arka tarafında yer alan kare şeklindeki kamera bölümünde, 4 farklı sensör ve LED flaş bulunuyor.

Konsept tasarımlara baktığımızda, firmanın yeni cihazında periskop kamera olma ihtimali de yüksek görünüyor. "100X" ibaresinin yazdığı ek kamera, muhtemelen periskop kameradır. Arka bölümde en çok dikkat çeken kısım ise, ikincil bir ekran oluyor. Bu ekranda wi-fi ve saat gibi bilgiler yer alıyor.

Huawei Mate 40 serisi ile ilgili en çok dikkat çeken son detay ise, ekrana gömülü selfie kamerası oldu. Her ne kadar bu teknoloji geliştirilmeye devam edilse bile, yine de şirketin yıl sonuna kadar zamanı var. Sizin Mate 40 ile ilgili beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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