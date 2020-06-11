Huawei Mate 40 İşlemcisi Belli Oldu: İşte Huawei Mate 40 Çıkış Tarihi
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Huawei Mate 40 İşlemcisi Belli Oldu: İşte Huawei Mate 40 Çıkış Tarihi

Huawei'nin çok yakında tanıtacağı yeni amiral gemisi akılı telefon modeli Mate 40 ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor.

Huawei Mate 40 İşlemcisi Belli Oldu: İşte Huawei Mate 40 Çıkış Tarihi
11.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:16

Huawei'nin çok yakında tanıtacağı yeni amiral gemisi akılı telefon modeli Mate 40 ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Huawei Mate 40 işlemcisi netleşti. Huawei Mate 40 çıkış tarihi ve Huawei Mate 40 işlemcisi hakkında gelen sızıntıları bir araya getirdik.

Kirin 1000 İşlemcili Huawei Mate 40 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Huawei Mate 40 hakkında gelen ilk söylentilerde cihazın Kirin 1020 yonga setinden güç alacağı konuşuluyordu. Ancak Gizmochina tarafından aktarılan son haberler akıllı telefonun işlemcisinin Kirin 1000 olacağını iddia etti . Bir önceki ay ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan son yaptırımların Huawei tarafından verilen siparişleri etkilemeyeceği bildirildi. Bu nedenle, Mate 40'a güç verdiği söylenen 5nm Kirin yonga setinin yolda olduğu söyleniyor.

Çin'den bir endüstri uzmanı tarafından paylaşılan yeni bilgiler, Kirin 1000 destekli Mate 40 serisinin Ekim ayında piyasaya sürüleceğini belirtti. Geçtiğimiz yıl Huawei, Eylül ayında Kirin 990 5G yonga setini piyasaya sürdü ve Mate 30 serisini aynı ay içinde duyurdu.

Tahminlere göre, Huawei Mate 40'ın Ekim ayında yepyeni 5nm amiral gemisi çipiyle resmi olarak tanıtılması planlanıyor. Şirketin bu yılın son çeyreğine kadar yaklaşık 8 milyon adet Mate 40 göndermesi bekleniyor.

Yeni Mate serisi Android 11 işletim sistemi ve EMUI 11 arayüzü ile gelebilir. Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro'da Google servisleri yer almayacak.

Sizler Huawei Mate 40 hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

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