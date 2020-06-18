Huawei Mate 40, iPhone 12 Pro'nun Ekran Özelliğini Alabilir
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Huawei Mate 40, iPhone 12 Pro'nun Ekran Özelliğini Alabilir

Huawei Mate 40, iPhone 12 Pro serisinin ekran özelliğini alabilir.

Huawei Mate 40, iPhone 12 Pro'nun Ekran Özelliğini Alabilir
18.06.2020 12:50 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:00

Huawei Mate 40, iPhone 12 Pro serisinin ekran özelliğini alabilir. Bilgi, amiral gemisi akıllı telefonların ekran özelliklerini paylaşan Display Supply Chain Consultants (DSCC) CEO'su Ross Young'dan geldi.

Huawei Mate 40, 120Hz Ekranla Gelebilir

Tanınan ekran inceleme ajansının üst düzey yöneticisinden gelen paylaşımda, 2020'de 120Hz panele sahip olan tüm akıllı telefonların bir listesi yer alıyor. Listeye bakıldığında, Samsung Galaxy Fold 2, Galaxy S20, Galaxy Note 20 Plus/Ultra, Apple iPhone 12 Pro/Pro Max, OnePlus 8 Pro ve daha birçok model görülüyor. Huawei Mate 40 da listelenen modeller arasında.

Here is our list of 120Hz phones for 2020. Are we missing any? pic.twitter.com/Kr0UotSCNC

— Ross Young (@DSCCRoss) June 15, 2020

Huawei Mate 40 Ne Zaman Çıkacak?

Huawei Mate 40 serisi, bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek ve birinci sınıf özelliklere sahip bir Huawei amiral gemisi olacak. Önceki raporlar, Cortex A77 veya A78 CPU mimarisi ile Mali G77/G78 GPU'lu 5nm işlemciden güç alacağını, 9P lens FreeForm lens teknolojisini kullanacağını belirtiyor. Tabii ki onaylanmış bilgiler değil, Huawei'den resmi duyuruyu beklemek zorundayız. Mate 40 özellikleri ve fiyatın ilişkin sızıntılar geldikçe sizlerle paylaşacağız.

Kaynak: Tamindir

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