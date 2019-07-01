Huawei Mate 30 Pro'nun Şaşırtıcı Kamera Tasarımı Ortaya Çıktı

Huawei'nin, Amerika'yla arasında geçen anlaşmazlıktan önce, 2020 yılında dünyanın en büyük akıllı telefon satıcısı olacağına dair tahminler bulunuyordu. Şimdi Google sertifikalarına erişimini tekrardan kazanan Huawei, hız kesmeden planlarını uygulamaya devam ediyor.

Çinli teknoloji devinin gelecek amiral gemisi, Twitter üzerinde görüntülendi. Kaynağa göre görseller, Huawei'nin fazlasıyla beğenilen Huawei Mate 20 Pro modelinin bir üst modeli olacak Mate 30 Pro'ya ait.

Bilgileri ortaya atan kişinin paylaştığı görsellerde, daha önceki render'larla uyuşan bir kılıfı da görmek mümkün.

Mate 30 Pro'ya ait olduğu iddia edilen render'larda telefonun minimalist bir tasarıma sahip olduğu görülebiliyor. Akıllı telefon üreticisinin artık neredeyse standartlaştırmış olan dörtlü kamera dizilimini görebildiğimiz telefon, alışık olduğumuz dikdörtgen dizilimin aksine yuvarlak bir tasarımı tercih etmiş.

Görselleri yakından incelediğimiz zaman telefonda kullanılacak olan lenslerin P30 Pro ile benzerlik göstereceğini düşünüyoruz. Bu sebeple Mate 30 Pro'nun da ciddi yakınlaştırmalar yapabilecek bir cihaz olması oldukça muhtemel.

Şu an için cihaz hakkında başka bir bilgi bulunmuyor. Ortaya çıkan bu bilgileri netleştirmek için de Ekim ayında gerçekleşecek lansmanı beklemek durumundayız.