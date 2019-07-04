Huawei Mate 30 Pro'nun DxOMark Rekorlarını Altüst Edeceği İddia Edildi

ABD ile yaşadığı sorunların kısmen çözülmesinin ardından kendini toparlayarak amiral gemisi üretimine hız kesemeden devam eden Huawei, adından fazlasıyla bahsettirecek cihazlarla kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Huawei'nin yakın gelecekte en fazla dikkat çekecek cihazının Mate 30 Pro olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Tamamen farklı bir tasarımla ortaya çıkacak olan Huawei Mate 30 Pro, çember şeklinde bir kamera tasarımını benimseyecek. Tüm bunların yanı sıra cihazda dört adet lens kullanılacak.

Şu an için Huawei'nin hangi kamera sensörlerini kullanacağı net olarak bilinmese de kamera üzerinde 5x optik zoom lensinin yer alacağı açıkça görülebiliyor. Render'lar incelendiği zaman Leica'nın logosu da cihazın kamera kısmında görülebiliyor. Leica Vario-Summilux-H 1: 1.6-3.4/16-125mm ASPH etiketini barındıran telefon, iddia edilen DxOMark puanıyla da daha tanıtılmadan dikkat çekmiş durumda.

Gelen bilgilere göre Huawei Mate 30 Pro, tanıtıldığında DxOmark'ta 115 puan alacak. Bu puan, DxOmark'ta bir akıllı telefonun almış olduğu en yüksek puan olacak. Listenin şu anki kralı ise 112 puan ile yine Huawei tarafından üretilen P30 Pro.

Huawei Mate 30 Pro'nun Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Bu nedenle şu ana kadar ortaya çıkan tüm bilgiler ve görsellere şüphe ile yaklaşmakta fayda var. Yine de Huawei'nin çarpıcı bir akıllı telefon tanıtması, kimse için sürpriz olmayacaktır.