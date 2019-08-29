Huawei Mate 30 modeli lisanslı Google ürünleriyle birlikte satılamayacak

29.08.2019 13:31

Huawei yeni akıllı telefonunu Avrupa'da piyasaya sunmaya hazırlanıyor fakat Amerikan yaptırımları nedeniyle telefonun Google'a ait Google Maps gibi popüler uygulamalarını kullanamayacak olması soru işaretlerini beraberinde getiriyor.



Reuters'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Çinli üretici Mate 30 modelinin tanıtımını 18 Eylül'de Münih'te yapacak, satışların ne zaman başlayacağı ise henüz belli değil. Euronews.com'da Görüntüle