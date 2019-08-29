Huawei Mate 30 modeli lisanslı Google ürünleriyle birlikte satılamayacak
Huawei yeni akıllı telefonunu Avrupa'da piyasaya sunmaya hazırlanıyor fakat Amerikan yaptırımları nedeniyle telefonun Google'a ait Google Maps gibi popüler uygulamalarını kulanamayacak olması soru işaretlerini de beraberinde getiriyor
Huawei yeni akıllı telefonunu Avrupa'da piyasaya sunmaya hazırlanıyor fakat Amerikan yaptırımları nedeniyle telefonun Google'a ait Google Maps gibi popüler uygulamalarını kullanamayacak olması soru işaretlerini beraberinde getiriyor.
Reuters'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Çinli üretici Mate 30 modelinin tanıtımını 18 Eylül'de Münih'te yapacak, satışların ne zaman başlayacağı ise henüz belli değil. Euronews.com'da Görüntüle