Huawei Mate 30 modeli lisanslı Google ürünleriyle birlikte satılamayacak

Huawei Mate 30 modeli lisanslı Google ürünleriyle birlikte satılamayacak

Huawei yeni akıllı telefonunu Avrupa'da piyasaya sunmaya hazırlanıyor fakat Amerikan yaptırımları nedeniyle telefonun Google'a ait Google Maps gibi popüler uygulamalarını kulanamayacak olması soru işaretlerini de beraberinde getiriyor

29.08.2019 13:31
Huawei Mate 30 modeli lisanslı Google ürünleriyle birlikte satılamayacak

Huawei yeni akıllı telefonunu Avrupa'da piyasaya sunmaya hazırlanıyor fakat Amerikan yaptırımları nedeniyle telefonun Google'a ait Google Maps gibi popüler uygulamalarını kullanamayacak olması soru işaretlerini beraberinde getiriyor.


Reuters'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Çinli üretici Mate 30 modelinin tanıtımını 18 Eylül'de Münih'te yapacak, satışların ne zaman başlayacağı ise henüz belli değil. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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