Huawei Mate 30 Lite'ın Muhtemel Özellikleri Belli Oldu

ABD yasakları, Çinli üretici Huawei için oldukça ciddi bir problem haline geldi. Firma, bazı modellerinin dağıtımını durdurdu ve bu sıkıntılı süreci atlatmak için elindeki envantere güvenmekten başka çaresi kalmadı.

Hemen her yıl bu dönemde Mate serisindeki yeni telefonlarını tanıtan Huawei, bu yıl da geleneği bozmayacak ve Mate 30 Pro serisini çıkaracak. Seride Huawei Mate 30, ana model olacak. Ona daha güçlü olan Mate 30 Pro ve daha düşük özellikli, haliyle daha ucuz olan Mate 30 Lite eşlik edecek.

Gelen haberlere göre firma, daha önce olduğu gibi serinin ilk olarak Lite modelini piyasaya sürecek. Mate 30 serisinin Çin'de farklı bir ismi olacak. Özellikler açısından baktığımızda, Mate 30 Lite dikkat çekici bir güce sahip. Cihaza bulunması beklenen HiSilicon Kirin 810 sekiz çekirdekli işlemci, iki Cortex-A76 yüksek performanslı büyük çekirdeğe ve 6 küçük Cortex A55 çekirdeğe sahip. A76 işlemciler 2.27 GHz, diğer işlemciler ise 1.88 GHz hıza sahip. HiSilicon Kirin 810'a Mali-G52 grafik işlemci ve yapay zeka için de Huawei DaVinci mimarisi Nöral İşlemci kullanılıyor.

Ekranında küçük bir kamera deliği ve 24 MP ön kamerayla gelmesi beklenen cihazın 6.4 inçlik bir IPS kamerası olması, bu ekranın 2310 x 1080p çözünürlüğü desteklemesi bekleniyor. Cihazın arka tarafında ise 4 kameralı bir düzenek yer alacak. Parmak izi sensörü yanda bulunacak. Telefonun varyantları 6 GB RAM + 128 GB hafıza ile 8 GB RAM + 128 GB hafıza olacak.

Muhtemelen 40000 mAh'lik, ortalama diyebileceğimiz bir bataryayla çıkacağı söylenen Mate 30 Pro, 20 W hızlı şarj teknolojisi ile gelecek. Mate 30 serisinin ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmese de, sonbaharda yeni telefonların piyasaya girmesini bekleyebiliriz.