Huawei Mate 10 İyice Sızdı!
Huawei Mate 10'un nasıl bir telefon olacağı, bu heyecan verici sızıntıyla bir kez daha ortaya çıktı!
Huawei, Ekim'deki etkinliğinde yeni telefonları Mate 10 ve Mate 10 Pro'yu göstereceğini doğruladı. Firma, telefonların nasıl görüneceğinin ipucunu geçen hafta Berlin'deki IFA'da vermişti ancak şimdi Mate 10'a ait olduğu iddia edilen yeni bir çizim ortaya çıktı.
OnLeaks ve CompareRaja sayesinde ortaya çıkan sızıntı, Mate 10'u ilk kez bu kadar net biçimde görmemizi sağladı. Telefonun tasarımının şu an piyasada olan Mate 9'a göre biraz değiştiğini, üst ve alttaki ekran çerçevesinin küçüldüğünü görüyoruz. Buna ilave olarak alt tarafa bir fiziksel home düğmesi eklenmiş; firmanın P serisinde olduğu gibi. Arka tarafta ise çift kamera göze çarpıyor. Telefonların Huawei'nin en son işlemcisi Kirin 970 ile geleceği söyleniyor.
Sızan çizim heyecan verici ancak ekran çerçevesini neredeyse tamamen silip atan Samsung Galaxy S8 gibi rakipleri kadar etkileyici değil. Mate 10 ve Mate 10 Pro, 16 Ekim'de tanıtılacak.