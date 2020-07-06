Huawei Masaüstü Bilgisayar Göründü, İşte Özellikleri ve Fiyatı
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Huawei Masaüstü Bilgisayar Göründü, İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, 64 çekirdeğe sahip ve temelde sunuculara yönelik 7nm ARM v8 tabanlı Kunpeng işlemcileri üretti. Çinli dev, yakında bu işlemcilerden en az birini tüketici sınıfı masaüstü bilgisayar sisteminde kullanabilir.

Huawei Masaüstü Bilgisayar Göründü, İşte Özellikleri ve Fiyatı
06.07.2020 16:43 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:47

Huawei, 64 çekirdeğe sahip ve temelde sunuculara yönelik 7nm ARM v8 tabanlı Kunpeng işlemcileri üretti. Çinli dev, yakında bu işlemcilerden en az birini tüketici sınıfı masaüstü bilgisayar sisteminde kullanabilir. Huawei Desktop PC, bir Çin YouTube kanalının inceleme konuğu oldu. Huawei masaüstü bilgisayarın özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Huawei Masaüstü Bilgisayar Özellikleri

Huawei'nin 64 çekirdeğe kadar destekleyen, HiSilicon yapımı 7nm Kunpeng işlemcilerini görmüş, bu işlemcileri kullanan hatta tüketicilere yönelik bir masaüstü sistemin hazırlandığını öğrenmiştik, şimdi o PC karşımızda. YouTube'da ???? isimli bir kanal tarafından incelenen Huawei PC, sekiz çekirdekli 7nm Kunpeng 920 ARM v8 işlemciden güç alıyor. Huawei D9200S10 masaüstü anakartını taşıyan sistem, şirketin sadece Çin'de ürettiği 64-bit UOS işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Linux'ün modifiye edilmiş sürümü; sistem Yeston RX550 ekran kartı ile 60Hz yenileme hızında 4K çözünürlüğü destekliyor.

YouTuber, uygulama mağazasına erişebilmek için ekstra 800 yuan (yaklaşık 115 dolar) harcadığını belirtiyor. Uygulama mağazasının Adobe gibi profesyonel alanlarda gerekli olabilecek temel uygulamalardan yoksun olduğu anlaşılıyor. Sistem ayrıca son nesil masaüstü işlemcilere kıyasla oldukça yavaş; öyle ki render işlemi 11 dakika 47 saniye sürüyor.

Huawei Masaüstü Bilgisayar Fiyatı

YouTuber sistemi 7500 yuan (yaklaşık 1060 dolar) ödeyerek satın almış. Huawei D920S10 anakart, 4 adet DIMM slota sahip ancak tek yuvaya 16GB DDR4-2666 RAM takılamıyor, dağıtmak gerekiyor. Sekiz çekirdek işlemci 8 iş parçacığına sahip ve video L1 belleği 128K, L2'yi 512K, L3 belleği 32MB olarak listeliyor. İşlemci PCIe 4.0'ı desteklemesine rağmen anakartta sadece üç adete PCIe 3.0 slotu kullanıma ayrılmış.

Kaynak: Tamindir

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