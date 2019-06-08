Huawei krizine Putin'den yorum: ABD'nin saldrıgan tutumu gerçek savaşa yol açabilir
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD ile Çin arasındaki ticari savaşı kızdıran Huawei krizine ilişkin, ABD’nin izlediği hegemonya politikasının "gerçek savaşa" sebep olabileceğini söyledi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Çin arasındaki ticari savaşı kızdıran Huawei krizine ilişkin, ABD'nin izlediği hegemonya politikasının "gerçek savaşlara" sebep olabileceği uyarısında bulundu.
Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen Ekonomik Forumu'nda konuşan Putin, ABD'nin Huawei şirketini küresel pazar dışında bırakma hedefini, ilk teknoloji savaşının başlangıcı olarak tanımladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com