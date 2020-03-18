Huawei Kirin 820 5G İşlemci Özellikleri Sızdırıldı MediaTek ve Qualcomm'un orta segment akıllı telefonlar için 5G işlemcileri bulunuyor ancak Huawei henüz duyurmadı. Yakında tanıtılacak Honor 3

MediaTek ve Qualcomm'un orta segment akıllı telefonlar için 5G işlemcileri bulunuyor ancak Huawei henüz duyurmadı. Yakında tanıtılacak Honor 3S ile birlikte Huawei'nin orta sınıf telefonlar için ilk 5G işlemcisini görebiliriz. Kirin 820 5G olacağı tahmin edilen işlemcinin özellikleri sızdırıldı.

Çok yakında resmi olarak tanıtılacak orta sınıf akıllı telefon Honor 3S, Huawei'nin bu segment için tasarladığı ilk 5G işlemciyi kullanacak. Sızıntılara göre bu işlemci Kirin 820 olacak. Kirin 820, 7nm bir mobil işlemci ve Cortex-A77 CPU çekirdekleri ve Mali-G77 GPU'yu taşıyor. İşlemci, kaç tane Cortex-A77 çekirdeğine sahip olacak bilmiyoruz ancak Snapdragon 765G işlemciden daha güçlü olacağı söyleniyor. Hatta MediaTek'in Cortex-A77 çekirdekleri ve Mali-G77 grafik işlemci birimine sahip Dimensity 1000L ile kapışacağı söyleniyor.

Kirin 820 5G yonga setinin özelliklerini detaylı olarak yarın Honor Başkanı Zhao Ming'den alacağımız da söylentiler arasında. Kirin 820 5G işlemcili ilk telefon Honor 3S olacak; satışa sunulmasının ardından daha fazla modelde bu işlemciyi göreceğiz.