Huawei, Katlanabilir Telefonu Mate X'in Çıkış Tarihini Duyurdu

Katlanabilir telefonların ilklerinden biri olan Samsung Galaxy Fold, 26 Nisan'da piyasaya çıkmış ancak birtakım sorunlar nedeniyle ertelenmişti. Tekrar satış tarihi Samsung tarafından açıklanmadığı gibi bu durum da Huawei'nin kendi katlanabilir telefonu Mate X'i araya sıkıştırıp tüm piyasayı sallaması için bir fırsat olabilirdi. Ancak durum öyle de olmadı; zira benzer problemler Mate X'in de başına gelmişti.

Fakat bazı iyi haberlerimiz var. TechRadar, Huawei'nin Batı Avrupa Bölgesi Başkanı Vincent Pang ile konuştu. Pang, "Telefon en geç eylül ayında gelecek. Muhtemelen daha erken, fakat son garanti tarih eylül" dedi. Telefonun Android ile birlikte geleceğini de söyleyen Pang, böylece cihazın ABD-Çin arasındaki ekonomik savaştan etkilenmeyeceğini de açıklığa kavuşturdu. Hatırlayacak olursak, Huawei'nin bundan sonraki telefonlarında ABD ürünlerini kullanması kısıtlanmıştı.

Peki cihaz neden Ark OS'a değil de, Android'e sahip olacak?

Yönetici, katlanabilir telefonun şubat ayında, yani Huawei'nin ABD Ticaret Bakanlığı kara listesine alınmadan daha öncesinde tanıtıldığını, bu yüzden de herhangi bir problem olmadan Android'i kullanabileceğini belirtti.

Huawei, telefonunun ekranında mesai harcıyor

Huawei, diğer marka telefonlara (Samsung) olanların kendi başlarına gelmemesi için ekrana önem verdiklerini ve bunun için ekrana ekstra mesai harcadıklarını belirtiyor. Pang, Mate X'in piyasaya sunulacağı ABD hariç her yerde 5G'li olarak çıkacağını sözlerine eklerken, bu durumun sebebi olarak ABD'nin Huawei marka telekomünikasyon cihazlarına güvenmemesi, hatta yasaklaması olarak gösteriyor.

Telefonun eylül ayında tanıtılacak olması bir gecikme olarak gözükebilse de Huawei hiçbir zaman net bir tarih vermemiş, aksine "yaz zamanı" piyasaya çıkacak demişti. Yazın da 21 Eylül'de bittiğini düşünürsek, Huawei sözünden dönmeyecek gibi görünüyor.