HUAWEI Kadıköy Servis Merkezi Yarın Açılıyor

20.10.2019 03:39

HUAWEI Kadıköy Servis Merkezi 19 Ekim'de Açılıyor

Kullanıcı taleplerini dikkate alarak verdiği tüketici hizmetlerini geliştiren HUAWEI, teknik servis ağını İstanbul Anadolu yakasında yaygınlaştırıyor. Kadıköy'de açılışa hazırlanan Huawei Kadıköy Teknik Servisi 19 Ekim itibariyle ürün satışına, 21 Ekim itibariyle Huawei kullanıcılarına hizmet vermeye başlayacak.



Her zaman tüketicinin yanında olan Huawei, teknik servisinde yaptığı indirimler ile kullanıcı dostu olmaya devam ediyor.



Huawei kullanıcılarının teknik servis hizmetlerinden daha rahat ve hızla yararlanabilmeleri için Huawei, İstanbul Anadolu yakasında teknik servis ağını geliştiriyor. İstanbul Kadıköy'ün en önemli caddelerinden olan Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde açılışa hazırlanan üç katlı Huawei Kadıköy Teknik Servis Merkezi, 21 Ekim Cumartesi gününden itibaren hizmete başlayacak. Huawei Kadıköy Servis Merkezi'nde aynı zamanda 19 Ekim itibariyle ürün satışına da başlanacak.



Açılış günü ve haftasonunda Y9 Prime 2019 model telefonlar 100 TL, P30 lite ve P30 Pro model telefonlar ise 500 TL indirim avantajları ile tüketicilere sunulacak.



Her ayın son Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen Huawei Servis Günleri, Kadıköy Servis Merkezi'nde de geçerli olacak. Her türlü telefon onarımında 100 TL'ye varan indirimler Huawei sahiplerini bekliyor. Eğer bu günler tatil ise veya servisler kapalı ise gelecek ilk gün aktivite devam ediyor.



Huawei Servis Günleri, ayda bir kere teknik servise kendisi gelip cihazı elden teslim eden kullanıcılar için geçerli oluyor. Kullanıcılar model fark etmeksizin telefonlarını doğrudan Huawei teknik servisine getirdiklerinde, yalnızca 1 saat içinde sorun giderilip telefon kendilerine teslim ediliyor.



Bu kampanyaya katılan Huawei Teknik Servisi adreslerine, kullanıcılar Huawei cihazlarındaki HiCare uygulamasından veya internet sitesinden (https://consumer.huawei.com/tr/support/service-day/) erişebilirler.



Teknik servis hizmeti alan kullanıcılara ayrıca güncel modeller için stoklarla sınırlı olarak ücretsiz ekran koruyucu film de hediye ediliyor.

Kaynak: Teknotalk.com