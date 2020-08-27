HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Huawei'in teknoloji eğitim projesi "Gelecek İçin Tohumlar"a başvurular başlıyor

Huawei, tüm dünyada yürüttüğü sosyal sorumluluk programı "Gelecek İçin Tohumlar–Seeds For the Future" için 2020 takvimini açıkladı.

Huawei'in teknoloji eğitim projesi
27.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 27.08.2020 11:07

Huawei, tüm dünyada yürüttüğü sosyal sorumluluk programı "Gelecek İçin Tohumlar–Seeds For the Future" için 2020 takvimini açıkladı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, pandemi nedeniyle bu sene proje Çin'de değil, uzaktan sınıf eğitimi şeklinde düzenlenecek. 5 gün sürecek programı tamamlayan gençler tüm dünyada geçerli Huawei sertifikası almaya hak kazanacak.

Huawei'in 2008 yılından beri yüzden fazla ülkede hayata geçirdiği küresel sosyal sorumluluk projesi Seeds For the Future'ın (SFF) temel amacı, teknolojiye hevesli ve bu konuda yetenekli gençlere en üstün eğitim programlarını sunarak onları bu alanda geliştirmek. Bugüne dek 126 ülkeden 5 bin 800 öğrencinin katıldığı programda gençler, bilişim alanındaki son yenilikleri, uluslararası uzmanlardan birebir öğrenme fırsatı yakalıyor.

Bu yıl Türkiye'den seçilen gençlerin 19-23 Ekim tarihleri arasında online olarak katılacağı programın zorunlu eğitimler bölümünde 5G, yapay zeka, bulut teknolojisi ve Huawei mobil servisleri işlenecek.

Seçmeli eğitimler ise nesnelerin interneti, akıllı ev, dijital dönüşüm, dijital ekonomi, siber güvenlik ve stratejik liderlik gibi konuları kapsıyor. Programda ayrıca Çin kültürü ve sanatının tanıtıldığı eğitimler de mevcut.

Programa başvurmak isteyenlerin "prturkey@huawei.com" adresine özgeçmişlerini, not ortalamalarını, varsa yayınlanmış makalelerini, kendilerini anlatan bir mektupla birlikte 23 Eylül'e kadar göndermeleri gerekiyor. Uzunluğu 300-600 sözcük arasında, İngilizce yazılacak bu mektupta gençlerin programa neden başvurduklarını, bilişim alanında deneyimlerini ve ilgi alanlarını aktarması bekleniyor. Tüm program İngilizce olduğu için adayların belli bir düzeyde İngilizce bilmeleri gerekiyor. Ağırlıklı olarak lisans eğitimini sürdüren üniversite öğrencilerinin seçileceği programa yeteneğini kanıtlaması halinde lise öğrencileri veya üniversite mezunları da dahil olabilecek.

Programla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenlerin "https://www.huawei.com/minisite/seeds-for-the-future" adresini ziyaret edebileceği ifade edilen Huawei açıklamasında, programı başarıyla tamamlayarak sertifika alan gençlere çeşitli ödüller takdim edileceği de belirtildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik Politika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
40 yaşına basan oyuncu Begüm Kütük, hediye yerine bir derneğe bağış yapılmasını istedi Magazin
40 yaşına basan oyuncu Begüm Kütük, hediye yerine bir derneğe bağış yapılmasını istedi
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak Güncel
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti Güncel
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Antalyalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçti Ekonomi
Antalyalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçti
Bir kadın cinayeti daha işlenecekti! Tüfekle kovalanan kadını, vicdanlı esnaf kurtardı 3. Sayfa
Bir kadın cinayeti daha işlenecekti! Tüfekle kovalanan kadını, vicdanlı esnaf kurtardı
Ağır yaralı adama ilk müdahaleyi olay yerine gelen polis ekipleri yaptı
Ağır yaralı adama ilk müdahaleyi olay yerine gelen polis ekipleri yaptı
Uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanınan kamu personelinin mali haklarında ve maaşında kesinti olmayacak
Uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanınan kamu personelinin mali haklarında ve maaşında kesinti olmayacak
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Manisa ve Bursa'da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 5 ölü
Manisa ve Bursa'da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 5 ölü
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı
Pendik'de ambulans şoförü silahlı saldırıya uğradı
Pendik'de ambulans şoförü silahlı saldırıya uğradı
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Demir'i başdanışmanlığına atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Demir'i başdanışmanlığına atadı
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Lemina, İngiltere'ye geri dönüyor
Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Lemina, İngiltere'ye geri dönüyor
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Turistin 500 dolarını 'tırnakçılık' yöntemiyle çalan taksici kameralardan yakalandı
Turistin 500 dolarını 'tırnakçılık' yöntemiyle çalan taksici kameralardan yakalandı
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Oğlundan Nihat Hatipoğlu'nun yoğun bakımda olduğu iddialarına yanıt: İtibar etmeyin
Oğlundan Nihat Hatipoğlu'nun yoğun bakımda olduğu iddialarına yanıt: İtibar etmeyin
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Faik Öztrak Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Alişan Ezgi Mola Halit Ergenç
Spor Caner Erkin Fatih Terim Ronald Koeman Emre Belözoğlu Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş Eylül Çocuk Ankara
Şu an buradasınız: Huawei'in teknoloji eğitim projesi "Gelecek İçin Tohumlar"a başvurular başlıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 11:10:41. #1.15#
title