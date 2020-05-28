Huawei ile Dailymotion Anlaştı! Youtube'un Boşluğu Dolduruldu Huawei, Youtube boşluğunu kapatmak için Dailymotion ile anlaşma imzaladı. Dailymotion ile Huawei arasında yapılan stratejik ortaklık ile Huawei Video uygulamasına Dailymotion'ın video oynatıcı teknolojileri entegre ediliyor.

Huawei, Youtube boşluğunu kapatmak için Dailymotion ile anlaşma imzaladı. Dailymotion ile Huawei arasında yapılan stratejik ortaklık ile Huawei Video uygulamasına Dailymotion'ın video oynatıcı teknolojileri entegre ediliyor.

Huawei, YouTube Boşluğunu Kapatıyor!

Huawei Video uygulamasından Dailymotion'a yüklenen videolar izlenebilecek. Yapılan anlaşma ile birlikte Dailymotion'un kullanıcı sayısının da yükseleceğini söylemek mümkün. İçerik üreticilerinin Dailymotion'a daha fazla ilgi göstereceğini de söyleyebiliriz.

Dailymotion tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Tüm premium ortaklarımız sayesinde Dailymotion, üçüncü taraf yayıncılara çok sayıda video ve oynatma listesi dağıtabiliyor. Tüm içerik kataloğumuzun yeni premium kitlelere ulaşması için Huawei ile işbirliği yapmaktan gurur duyuyoruz."

Huawei Mobil Servisler Başkan Yardımcısı Jervis Su açıklamasında "Huawei Video hizmetimizi sunmaktan mutluluk duyuyoruz, böylece dünyanın dört bir yanındaki insanlar Dailymotion dahil her yerde binlerce video ve filmi kolayca keşfedebiliyor. Tüketicilere daha fazla seçenek sunmayı taahhüt ediyoruz. Ayrıca, şu anda tüm yaşamlarına biraz neşe getireceğini umuyoruz." dedi.

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