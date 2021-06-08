Huawei ICT Academy ile üniversitelerde yüksek teknoloji eğitimleri başladı

Huawei Türkiye, Huawei Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi ( ICT Academy) Programı ile bilişim teknolojileri alanında daha fazla öğrenci yetiştirmeye yönelik girişimlerini hızlandırırken, şirket, Türkiye'deki 17 üniversite ve 1 eğitim merkezinde, güncel teknolojik eğitimlerin...

Huawei Türkiye, Huawei Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi ( ICT Academy) Programı ile bilişim teknolojileri alanında daha fazla öğrenci yetiştirmeye yönelik girişimlerini hızlandırırken, şirket, Türkiye'deki 17 üniversite ve 1 eğitim merkezinde, güncel teknolojik eğitimlerin verileceği dersler açıyor.

Huawei açıklamasına göre, geçen yıl başlayan Huawei ICT Academy Projesi'nde yeni bir aşamaya gelindi.

Huawei Türkiye bu sene başlattığı programla, "veri iletişimi ve ağ teknolojileri", "5G" ve "yapay zeka teknolojileri ve uygulamaları" konularındaki eğitimler için, Türkiye'deki üniversitelere destek veriyor.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Gazi Üniversitesi gibi 3 büyük şehirdeki üniversiteler ile Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi gibi Anadolu'daki üniversitelerden oluşan toplam 18 eğitim kurumu, ICT Academy Programı iş birliğine dahil oldu.

Huawei Türkiye, 2021 yılında 900 öğrencinin ICT Academy eğitimlerine katılmasını hedefliyor.

Program, yeni yeteneklerin eğitimi ve geliştirilmesi kapsamında, endüstri-akademi işbirliği özelinde bir köprü görevi görmeyi amaçlıyor.

Programa dahil olan üniversitelerdeki akademisyenler, Huawei eğitmenleri tarafından ön eğitime tabi tutulacak. Sonrasında ise bu eğitimlerle elde ettikleri bilgileri Huawei'in çevrim içi öğrenme platformu aracılığıyla öğrencilere aktaracak. Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, Huawei sertifikası alma şansına sahip olacak.

10 yıl içinde dünyada 7 milyon bilişim uzmanına ihtiyaç duyulacak

Verilen bilgiye göre, programa katılan öğrenciler Huawei sertifikasına ek olarak, Türkiye'de ve dünyada master derslerine, seminerlere, yarışmalara ve benzer etkinliklere katılma şansı bulacak.

Katılımcı öğrenciler ayrıca, 5G, yapay zeka, nesnelerin interneti ve bulut bilişim teknolojileri hakkında en güncel çevrim içi Huawei kaynaklarına da erişebilecek.

Huawei'in küresel öngörülerine göre, önümüzdeki 10 yıl içinde dünyada 7 milyon bilişim uzmanına ihtiyaç duyulacak.

Huawei ICT Academy Programı, sadece Türkiye'de değil dünya genelinde de devam eden bir program olarak, 18 farklı kategoride 83 sertifikasyon sınavıyla, bu yılın başı itibariyle toplam 130 bin öğrenciye eğitim sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Kurumsal İş Grubu Genel Müdür Yardımcısı Panyanjiang, "Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün gelişimi hem yerel hem de küresel çapta, yetenekli insan kaynağının sürdürülebilirliği ile doğrudan ilgilidir. Türkiye teknoloji konusunda büyük bir genç yetenek potansiyeline sahip. Tek amacımız, yakın zamanda yerel bilişim ekosistemini güçlendireceğine inandığımız Türk gençlerine daha fazla fırsat sunabilmek." ifadelerini kullandı.

Proje paydaşlarından İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Gürkaş Aydın, "Özellikle pandemi sonrası okullara döndüğümüz dönemde Huawei laboratuvarımızda hem öğrencilerimize hem de personelimize yönelik eğitimleri sürdürmeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimize mezuniyet sonrasında da kendilerini bir adım öne geçirecek çeşitli sertifikalar sağlamayı ve bu iş birliğini yıllar boyunca sürdürmeyi istiyoruz. Huawei'e bu süreçteki desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu