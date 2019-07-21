Huawei'nin Google'sız Ne Yapacağı Hala Soru İşareti!



Huawei, Hongmeng işletim sisteminin sonuçta Android yerine geçmediğini söyledi. Şirket Android'ten vazgeçmek niyetinde değil ama? Hongmeng OS Android Yerine Geçmez demek ne anlama geliyor?

Malum ticaret savaşları ve Google'ın yasalara uyarak Huawei ile olan işbirliğini askıya alması ve sonuçları giderek daha fazla tartışılıyor. Android pazarına hakim olan işletim sistemini kullanan akıllı telefonların geleceği de aslında merak konusu. Bugün Huawei'ye olan yarın öbür gün diğer markalara da olması olası.

Huawei, Android işletim sistemine alternatif olarak kendi cihazlarında kullanmak için HongMen Os işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Ancak şirketin yeni açıklaması bir nevi itiraf niteliğinde…

Çin haber ajansı Xinhua'nın bildirdiğine göre SVP Catherine Chen, dün Brüksel'deki gazetecilere, Hongmeng'in aslında akıllı telefonlar için tasarlanmadığını ve Huawei'nin Android kullanmaya devam etmeyi planladığını söyledi.

Görünen o ki Huawei, henüz bu işletim sistemini kendi akıllı telefonlarında kullanmaya net olarak karar vermemiş. Zira bu yönde de başka haberler de çıkıyor. Sistemin IoT cihazları için daha düşük gecikme sağlamak amacıyla geliştirildiğini, yani endüstriyel bir kullanım için tasarlandığını artık biliyoruz.

Huawei potansiyel olarak yeni bir ürün lansmanı yapma sürecinde ve Android'in kara listeye alınması durumunda yeni işletim sisteminin aylar içinde devreye alınması da mümkün görünüyor.

Huawei, Android ailesinin bir parçası olmaktan aslında memnun, ancak sıkıntılı da olsa bir yedek plan devrede görünüyor. En azından alt yapısı var. Ancak Hongmeng OS'un Android Yerine Geçmeyeceği de bence aşikar.

Huawei, Hongmeng OS Android Yerine Geçmez, Şimdi N'olcak!

Kaynak: Teknotalk.com