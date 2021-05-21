Huawei, Hollanda'da 5G altyapısından çıkarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Huawei, Hollanda'da 5G altyapısından çıkarıldı

Huawei, Hollanda'da 5G altyapısından çıkarıldı
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'nin Hollanda'da 5G altyapısından çıkarıldığı belirtildi.

Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'nin Hollanda'da 5G altyapısından çıkarıldığı belirtildi.

Financieele Dagblad gazetesinin haberine göre Hollanda Huawei'ye ait ekipmanları 5G altyapısında kullanamayacak.

Haberde, kararın Hollanda güvenlik birimlerinin Huawei hakkında Çin devletinin uzantısı olarak çalıştığı ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu şeklindeki raporlarının ardından verildiği kaydedildi.

Firmanın Hollandalı yetkilisi Huawei'nin 5G altyapısından çıkarıldığını teyit ederken anten tedarik etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

De Volkskrant gazetesinin geçen ay yaptığı haberde Huawei'nin Hollandalı telekomünikasyon şirketi KPN'e ait bilgilere yaklaşık 10 yıldır erişebildiği iddialarına yer verilmişti.

İddiaya göre Huawei, aralarında eski Başbakan Jan Peter Balkenende'nin de bulunduğu birçok üst düzey yetkili ve Hollanda'da yaşayan Çin muhaliflerinin telefonlarını dinleyebiliyor.

Daha önce ABD, İngiltere, Belçika ve Fransa da Huawei tarafından üretilen 5G altyapı ekipmanlarına yasak getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem! Yıkılan binalar var
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem! Yıkılan binalar var
Çin uluslararası toplumu Filistin'deki krizi sonlandırmak için acil önlem almaya çağırdı
Çin uluslararası toplumu Filistin'deki krizi sonlandırmak için acil önlem almaya çağırdı
Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang: 'İsrail'i, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimleri, ailelerin tahliyesini, evlerinin yıkılmasını ve...
Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang: "İsrail'i, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimleri, ailelerin tahliyesini, evlerinin yıkılmasını ve...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Hande Ataizi Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Abdullah Avcı Josef De Souza Mustafa Cengiz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Huawei, Hollanda'da 5G altyapısından çıkarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 23:05:36. #1.13#

title