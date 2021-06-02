Huawei, HarmonyOS 2.0 işletim sistemli yeni ürünlerini tanıttı
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Huawei, HarmonyOS 2.0 işletim sistemli yeni ürünlerini tanıttı

Huawei, HarmonyOS 2.0 işletim sistemli yeni ürünlerini tanıttı
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Huawei, HarmonyOS 2.0 işletim sistemi kullanan ve tüketicilere tüm farklı senaryolarda birden fazla cihazda sorunsuz ve akıllı bir deneyim sağlayan bir dizi yeni ürününü tanıttı.

Huawei, HarmonyOS 2.0 işletim sistemi kullanan ve tüketicilere tüm farklı senaryolarda birden fazla cihazda sorunsuz ve akıllı bir deneyim sağlayan bir dizi yeni ürününü tanıttı.

Huawei açıklamasına göre, hayatın içinde yer alan akıllı cihazlar, sağladıkları deneyim genellikle akıllı olmadığı için yığın sistemler, parçalanmış bir kullanıcı deneyimine yol açan ara bağlantı ve işlemleri karmaşıklaştırma eğiliminde bulunuyor.

HarmonyOS, bu sorunu çözmek için tasarlandı. Akıllı cihazlar için yeni nesil bir işletim sistemi olan HarmonyOS, farklı türdeki cihazların bağlanması ve iş birliği yapması için ortak bir dil sağlayarak kullanıcılara daha rahat, sorunsuz ve güvenli bir deneyim sunuyor. Sistem yazılımını ayrıştırıp esnek bir şekilde dağıtmak ve daha önce bağımsız olan cihazları uyumlu ve bütünsel bir süper cihazda birleştirmek için dağıtık teknolojiyi kullanıyor. Kullanıcı, ihtiyaçlarına göre bileşen cihazlarının yeteneklerinden özgürce yararlanıyor. Servis Widget'ları aracılığıyla yeni bir tür bağlantı deneyimi sunuluyor.

Huawei çevrim içi etkinliğinde, HUAWEI WATCH 3 Serisi ve HUAWEI MatePad Pro dahil olmak üzere HarmonyOS 2 destekli bir dizi cihazı tanıttı. Huawei, yeni nesil yarı açık Aktif Gürültü Engelleme (ANC) kablosuz bluetooth kulaklık FreeBuds 4 ile birlikte iki üst düzey monitörü MateView ve MateView GT'yi de tüketici ile buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu İcra Direktörü ve CEO'su Richard Yu, "Her şeyin birbirine bağlı ve akıllı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Hiçbirimiz bu dünyadan kendimizi soyutlayamayız. HarmonyOS'un piyasaya sürülmesi ve bu çığır açan işletim sistemi tarafından desteklenen bir dizi ürün, ileriye dönük bir yaklaşımla mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunmaya yönelik aralıksız çabalarımızın bir başka örneğidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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