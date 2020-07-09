Huawei HarmonyOS 2.0: Farklı Cihazlar İçin Tek İşletim Sistemi Huawei, geçen yıl Amerika hükümeti tarafından yasaklandıktan sonra diğer şirketlere olan bağımlılığını azaltmak için büyük bir adım atmış,

Huawei, geçen yıl Amerika hükümeti tarafından yasaklandıktan sonra diğer şirketlere olan bağımlılığını azaltmak için büyük bir adım atmış, HarmonyOS olarak adlandırdığı kendi işletim sistemini duyurmuştu. Raporlara göre, Çinli teknoloji devi işletim sisteminin ikinci versiyonunu (HarmonyOS 2.0) bu yıl piyasaya sunacak.

HarmonyOS 2.0 Özellikleri

Science and Technology Innovation Express News'in raporuna göre, Çinli dev HarmonyOS 2.0 (HongMeng OS) yazılımını Eylül ayında sunacak. HarmonyOS, birkaç cihaz türünü hedeflemişti ancak aynı işletim sistemiyle çalışan farklı görme şansımız olmadı. Gelecek sürüm ile bu değişecek; bilgisayarlar, akıllı saatler ve hatta otomobillerde çalışacak. İlk olarak Huawei'nin kendi HiSilicon Kunpeng işlemcilerini kullanan PC'lerde görebiliriz ki bunun sinyalleri verilmişti. Huawei, ayrıca HarmonyOS, HarmonyOS Connected, HarmonyOS Linked gibi isimler için ticari marka başvurusunda da bulundu.

Çinli dev, HarmonyOS'i her şeyi kapsayan ve tüm ürünlerle çalışan tek bir işletim sistemi olarak tanımlıyor. Huawei, cihazdan açıkça bağımsız iletişim kurmak için tasarlandığını ve mikro çekirdek sistemini kullandığını belirterek HarmonyOS'in güvenli olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca akıllı uyarlanabilir olmasıyla çeşitli ekran boyutlarında en iyi görünümü sağlıyor, tıpkı adaptif mobil web siteleri gibi.

HarmonyOS 2.0 Ne Zaman Gelecek?

Rapor, HarmonyOS 2.0'ın bu yıl Eylül ayında duyurulacağını iddia etse de, bu işletim sistemi tarafından desteklenen ürünlerin ne zaman çıkacağına dair bir bilgi yok. HarmonyOS'in Huawei ve Honor marka akıllı telefonlarda Android işletim sisteminin yerini alması bekleniyor ancak Huawei'nin kendi işletim sistemini tanıtmasının üzerinden çok geçmesine rağmen henüz bu işletim sistemini kullanan akıllı telefon görmedik. HarmonyOS destekli akıllı telefonların yakın zamanda gelmesi sürpriz olur.

Kaynak: Tamindir