Huawei, Google uygulamalarının yer almadığı yeni modeli "Mate 30"u, Münihte tanıttı

19.09.2019 21:45

Çinli Huawei şirketi, ABD yönetiminin aldığı yaptırım kararı yüzünden Google uygulamalarının yer almadığı yeni akıllı telefon modeli "Mate 30"u, Almanya'nın Münih kentinde tanıttı.



Huawei'nin satışlardan sorumlu yöneticisi Richard Yu, düzenlediği basın toplantısında, rakip Apple'ın geçen hafta tanıttığı "iPhone 11" modeline oranla yeni ürünlerinin kamerasının daha üstün, ekran kaplamasını daha parlak, boyutlarını daha kompakt olduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle