Huawei giyilebilir cihazlara uygulama desteği getirdi

Huawei, ekipmansız egzersizler için popüler fitness uygulamarından Fitify'ı, AppGallery'de yerel bir uygulamaya ek olarak, giyilebilir cihazları için ilk üçüncü taraf uygulaması olarak listeledi.

Huawei, ekipmansız egzersizler için popüler fitness uygulamarından Fitify'ı, AppGallery'de yerel bir uygulamaya ek olarak, giyilebilir cihazları için ilk üçüncü taraf uygulaması olarak listeledi.

Huawei açıklamasına göre, Orta ve Doğu Avrupa ile İskandinav bölgelerinden bir uygulama geliştiricisi, Huawei'nin giyilebilir cihazları için ilk kez bir uygulama yayınladı. Fitify, Çin dışında fitness ve sağlık kategorisindeki ilk giyilebilir uygulama oldu.

Huawei Watch GT 2 Pro'da başlatılan uygulamanın entegrasyonu, Huawei'nin yurt dışındaki giyilebilir cihazları için üçüncü taraf uygulamaları barındırmaya istekli olduğunu gösteriyor. Türkçe dil desteği de olan Fitify, mobil cihazlar ve giyilebilir cihazlar üzerinden kişiselleştirilmiş bir egzersiz deneyimi sunmak için fizyoterapi ve spor bilimi bilgilerini yapay zeka ve bilgisayar bilimi ile birleştiriyor.

AppGallery'de listelenen en büyük egzersiz veri tabanına sahip olan Fitify (900'den fazla egzersiz ve tamamlanan 200 milyon egzersiz), şimdi 10 milyondan fazla kullanıcının 170'ten fazla ülkede ve 18 dilde "fit" olmasına yardımcı oluyor. Uygulama, fitness sonuçlarını optimize etmek için her eğitimden sonra kullanıcı geri bildirimlerini yapay zeka destekli egzersiz oluşturucu ile birleştiriyor ve şirket, geçen yıl 26 milyar kalori yakılmasını sağladığını tahmin ediyor.

"Giyilebilir cihazlarımız inanılmaz derecede popüler hale geliyor"

Huawei, giyilebilir cihazlarında Fitify uygulamasını yayınlayarak büyüyen giyilebilir ürünler portföyündeki uygulamaları barındırmak için geliştiriciler ve markalarla çalışma kararlılığının sinyallerini veriyor. Daha önce, Huawei'nin giyilebilir cihazlarına Huawei uygulamaları önceden yüklenmişti. Ancak geçen eylül ayında Huawei Watch GT 2 Pro'nun piyasaya sürülmesinin ardından, Huawei giyilebilir ürünleri artık üçüncü taraf uygulama geliştirme için markalara ve içerik sağlayıcılara açılmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Türkiye Ülke Müdürü Seth Wang, birçok coğrafyada hızla pazar payı kazanan giyilebilir cihazlar için küresel pazar lideri olduklarını belirterek, "2020'nin 3. çeyreğinde, küresel olarak 10,7 milyon giyilebilir ürün sevk ederek, geçen yıla göre yüzde 88,1 artışla yüzde 19,5 pazar payına ulaştık. Fitify'ı giyilebilir ürünlerimiz için ilk üçüncü taraf uygulamamız haline getirerek, diğer birçok yüksek kaliteli uygulama geliştiricisine bir mesaj gönderiyoruz. Giyilebilir cihazlarımız inanılmaz derecede popüler hale geliyor ve siz de Huawei AppGallery ve giyilebilir ekosisteminin bir parçası olarak bundan yararlanabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Fitify, AppGallery'deki listelenmesini en üst düzeye çıkarmak için Huawei Mobil Hizmetler tarafından sağlanan şu beş entegrasyon kitini kullandı:

"Geliştiricilere basit, güvenli ve hızlı oturum açma ve yetkilendirme sağlayan Hesap Seti. Buluttan cihazlara, geliştiricilerin etkileşim oluşturmak için kullanıcıların cihazlarındaki uygulamalarına gerçek zamanlı olarak mesajlar göndermelerine olanak tanıyan bir mesajlaşma kanalı oluşturmak için Push Kit. Sanal ürünlerin satın alınmasını kolaylaştıran Uygulama İçi Satın Alma Kiti. Geliştiricilerin kullanıcılar, ürünler ve içerik hakkında daha derin bir kavrayış elde etmelerine yardımcı olmak için önceden ayarlanmış zengin bir analiz modelleri dizisi olan Analytics Kiti. Telefonlar ve giyilebilir cihazlar arasında uygulama özelliklerinin ve hizmetlerinin paylaşımını kolaylaştırarak zengin bir interaktif deneyim yaratan Wear Engine"

"Fitify'ı AppGallery'de yayınlamak kilometre taşlarımızdan biriydi"

Fitify için Huawei ile ortak olma motivasyonu, hızla büyüyen küresel kullanıcı tabanıyla etkileşim kurma ve Huawei giyilebilir cihazlarının potansiyelinden yararlanma hedefinden geldi. Fitify Üst Yöneticisi (CEO) Martin Mazanec de Fitify'ı AppGallery'de yayınlamanın kilometre taşlarından biri olduğunu aktararak, "Artan bir Huawei kullanıcı kitlesine ulaşmada büyük bir potansiyel görüyoruz ve daha fazla iş birliğini dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Huawei, tüm uygulama içeriği sağlayıcıları için tek noktadan, 360 derece operasyonel destek sağlamayı amaçlayarak, fikir oluşturma, geliştirme ve dağıtımdan, operasyon ve veri analizine kadar tüm döngüyü kapsıyor.

Fitify Teknoloji Üst Yöneticisi (CTO) Matous Skala ise "SDK'ları ve API'yi entegre etmek harika bir deneyim oldu ve işlerin gerçekten hızlı ilerlemesini sağladı. Yol boyunca karşılaştığımız tüm sorunlar ve sorular, Huawei destek ekibiyle derhal çözüldü." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık